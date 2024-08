A briga entre Liam e Noel Gallagher que separou o Oasis

Os irmãos Liam e Noel Gallagher surpreenderam seu público ao compartilhar que em 27 de agosto haverá um anúncio importante sobre Oasis, o que levou os fãs a especularem que isso poderia significar o retorno da banda.

Lembremos que os artistas estiveram separados por mais de 15 anos, e a maioria de seu público tem pedido um reencontro por anos, então aqui vamos contar como surgiu o problema entre eles.

A separação do Oasis

Em 28 de agosto de 2009, o Oasis desmoronou de maneira definitiva quando Noel Gallagher, um dos membros fundadores da banda, decidiu abandonar o grupo. Este momento marcou o fim de uma era para a música britânica e foi o culminante resultado de anos de tensões acumuladas entre ele e seu irmão Liam.

A ruptura final ocorreu logo antes de um concerto no festival Rock en Seine em Paris. A tensão entre os irmãos Gallagher atingiu o ápice durante uma discussão acalorada, na qual Liam, em um acesso de raiva, quebrou a guitarra de Noel. Este ato de vandalismo não só intensificou o conflito entre eles, mas também levou Noel a tomar a decisão de abandonar imediatamente a banda.

O incidente foi parte de uma série de disputas públicas e privadas que haviam marcado a carreira do Oasis. Apesar de seus esforços para se reconciliarem e seguir em frente, a fratura foi irreparável.

Desde então, Noel e Liam Gallagher seguiram caminhos separados em suas carreiras musicais. Noel formou Noel Gallagher's High-Flying Birds, enquanto Liam lançou sua carreira solo sob seu próprio nome.

O sucesso que a banda teve

A icônica banda britânica formada em Manchester em 1991, alcançou um sucesso avassalador durante a década de 1990, tornando-se uma das bandas mais influentes do britpop.

Liderados pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, o Oasis estreou com seu álbum 'Definitely Maybe' em 1994, que rapidamente se tornou um dos discos mais vendidos da época, graças a hinos como 'Wonderwall' e 'Cigarettes & Alcohol'. Seu segundo álbum, '(What’s the Story) Morning Glory?', consolidou ainda mais seu status estelar, alcançando o número um nas paradas de vários países e vendendo milhões de cópias.