Será que JLo e Ben Affleck se reencontrarão no tapete vermelho de seu novo filme?

Agora que a separação de JLo e Ben Affleck foi tornada pública, tudo indica que um reencontro público entre as figuras terá que esperar, pois apesar de que em algumas semanas será lançado ‘Unstoppable’, o filme em que ambos aparecem, será o ator quem não estará presente no evento.

Deve-se mencionar que foi revelado que foi a Diva do Bronx quem solicitou o divórcio há alguns dias, e que o intérprete mostrou que não se importava com o que aconteceu.

A estreia do novo filme de JLo e Ben Affleck

Jennifer Lopez vai comparecer à estreia de seu filme ‘Unstoppable’ em 6 de setembro, mas seu ex, Ben Affleck, que co-produziu o drama com ela, não estará presente, de acordo com o que foi informado pelo Page Six.

O filme será exibido na seção de Apresentações Especiais do Festival Internacional de Cinema de Toronto e terá um lançamento limitado nos cinemas em dezembro de 2024, distribuído pela Amazon MGM Studios.

Alguns produtores do filme tentaram fazer com que ambos, Lopez e Affleck, comparecessem juntos à estreia em Toronto para gerar expectativa, mas não conseguiram concretizar isso, e apenas um deles estará lá.

O projeto é da produtora de Affleck, Artists Fairness, que ele cofundou com seu velho amigo Matt Damon. Ambos atores são dois dos 14 produtores do filme.

A Vanity Fair escreveu recentemente sobre a obtenção do papel de JLo no filme: “Não foi ruim que Jennifer seja casada com Affleck, embora Goldenberg jure que isso não teve muito a ver com sua escolha”.

Sobre o que é o filme ‘Unstoppable’?

O filme é baseado na inspiradora história real de Anthony Robles, um campeão de luta livre com uma perna só, dirigido por William Goldenberg.

Não é o único projeto que eles compartilharam juntos

Deve-se mencionar que, além desse filme, JLo recentemente terminou ‘Kiss of the Spider Woman’, que também foi produzido por Affleck e Damon para Artists Equity.

Jennifer protagoniza o projeto baseado no musical da Broadway de 1993 e também atua como produtora executiva.