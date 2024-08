Scarlett Johansson chama atenção por sua beleza natural ao lado de Salma Hayek

As atrizes posaram juntas, mas apenas uma recebeu elogios

Salma Hayek e Scarlett Johansson são duas das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, que, mesmo com mais de 50 e 30 anos, continuam a ter sucesso no mundo do cinema e também em projetos pessoais.

No entanto, as atrizes também são lindas e encantam com sua beleza em diferentes idades, recebendo milhares de elogios por isso.

Recentemente, as famosas posaram juntas depois de coincidirem no mesmo evento, mas uma recebeu elogios e a outra críticas.

A foto pela qual dizem que Scarlett Johansson ofuscou Salma Hayek com sua beleza natural

Scarlett Johansson estrela um novo filme ao lado de Channing Tatum chamado ‘Como Vender a Lua’.

Durante um evento de cinema, Scarlett e Salma se encontraram e tiraram uma foto juntas, mas afirmam que Scarlett ofuscou a mexicana.

Na imagem, vemos Salma vestindo um vestido preto, com o cabelo solto, ondulado, e Scarlett com uma camiseta branca, blazer preto, cabelo preso, maquiagem leve, óculos e joias.

Scarlett Johansson e Salma Hayek (@salmahayek/Instagram)

“Uau, Scarlett parece espetacular”, “ela captou minha atenção”, “desculpe, mas Scarlett ofuscou Salmita”, “Scarlett parece divina e sem maquiagem ou algo assim, arrasou”, “nem percebi que Salma estava ao lado haha”, “Scarlett Johansson é linda”, “essa mulher não precisa de quilos de maquiagem ou filtros para parecer espetacular”, “aqui quem roubou a atenção foi Scarlett”, e “adoro sua simplicidade e beleza, parece ser muito legal”, foram algumas das reações nas redes.

Scarlett não tem Instagram, mas seu produto de cuidados com a pele The Outset sim, e lá ela constantemente se mostra ao natural, sem maquiagem, revelando seu lado mais real e demonstrando que é bonita de qualquer maneira.

A famosa, além de ter sucesso no cinema e com sua linha de produtos, também é uma mãe dedicada e amorosa de seus dois filhos, Rose e Cosmo, aos quais ela se dedicou completamente durante o tempo que esteve longe das telas, e agora concilia perfeitamente seu trabalho com a maternidade.