Não mais ‘Jennifer Lynn Affleck’: JLo pediu à justiça para recuperar seu nome de solteira

Uma das chaves do documento onde Jennifer Lopez pede o divórcio do ator Ben Affleck revelou uma informação que nem todos sabiam: a cantora também estaria buscando recuperar seu sobrenome de solteira.

De acordo com a revista People, que teve acesso ao documento, a ‘Diva do Bronx’ marcou uma caixa solicitando a recuperação de seu nome de solteira, Jennifer Lynn Lopez, em seu pedido de divórcio por motivo de ‘diferenças irreconciliáveis’.

Por que Jennifer López escolheu levar o sobrenome de Ben Affleck quando se casaram?

Quando o casal de atores se casou em 17 de julho de 2022 em Las Vegas, Lopez decidiu mudar legalmente seu sobrenome de solteira para Jennifer Lynn Affleck e, conforme indicado em uma entrevista à People naquele ano, ela fez isso porque estava orgulhosa de ser sua esposa e achou a decisão ‘romântica’.

"Somos marido e mulher. Estou orgulhosa disso. Não acho que seja um problema”, disse a empresária naquele momento, que, no entanto, comentou que as pessoas continuariam a se referir a ela como Jennifer Lopez.

“Ainda significa tradição e romance para mim, e talvez eu seja esse tipo de garota”, disse a atriz à People naquela época.

López estabeleceu no documento legal a data da separação em 26 de abril passado, pouco mais de uma semana antes do Gala de 6 de maio do Museu Metropolitano, para o qual ela compareceu sozinha, o que gerou rumores sobre o declínio do casamento.

A estrela de 55 anos também indicou ao tribunal em seu pedido de divórcio que nenhum dos dois deseja pensão alimentícia e que a questão dos bens ainda está por ser definida.

Depois de sair da casa de US$ 60 milhões que compartilhava com a nova-iorquina, o ator de 52 anos alugou uma propriedade perto de onde vivem os três filhos que teve com a atriz Jennifer Garner, de onde continuou trabalhando em seus projetos e depois comprou uma casa.