HBO vai estrear ‘Cidade de Deus: a luta não para’: saiba mais sobre a nova série

A HBO está prestes a trazer de volta um dos universos mais icônicos do cinema brasileiro com a estreia de ‘Cidade de Deus: a luta não para’, uma série original que estreará em 25 de agosto na HBO Max e no canal HBO às 21:00.

A produção, que estreia na plataforma de streaming, é uma continuação do aclamado filme ‘Cidade de Deus’, que foi um marco na cinematografia internacional.

Ambientada no início dos anos 2000, ‘Cidade de Deus: a luta não para’ segue a Cidade de Deus duas décadas após os eventos do filme original. A trama foca no retorno à favela de um jovem traficante que desencadeia uma nova onda de violência e conflito, mergulhando os moradores em um caos entre gangues criminosas, a milícia e as autoridades governamentais.

A série não apenas retoma antigos conflitos, mas também introduz novos desafios para os personagens.

Elenco

Entre os protagonistas está Buscapé, interpretado por Alexandre Rodrigues. Agora fotojornalista estabelecido em Copacabana, Buscapé enfrenta problemas familiares enquanto seus antigos vizinhos continuam na favela.

Também retorna Barbantinho, interpretado por Edson Oliveira, que após uma tragédia pessoal se tornou uma figura importante na comunidade. Por sua vez, Berenice, interpretada por Roberta Rodrigues, que havia fugido da Cidade de Deus e enfrentado circunstâncias difíceis, emergiu como líder local.

A série também apresenta Bradock, interpretado por Thiago Martins, um ex-líder de gangue que busca recuperar seu território após sua libertação da prisão. Além disso, Cabeção, interpretado por Kiko Marques, ascendeu a um cargo político elevado com ambições governamentais.

Novos personagens como Cinthia, interpretada por Sabrina Rosa, e Jerusa, interpretada por Andréia Horta, adicionam mais camadas de intriga e conflito. Lígia, interpretada por Eli Ferreira, explora a violência urbana sob uma perspectiva jornalística.

Produzida pela O2 Filmes e com direção geral de Aly Muritiba, a série é uma aguardada adição ao legado de Cidade de Deus, explorando a vida de seus personagens com uma narrativa fresca e poderosa.