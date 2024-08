Dedé Santana revela que quer morrer trabalhando: ‘No picadeiro’

Aos 88 anos, o humorista Dedé Santana revelou que pretende morrer trabalhando. Sem expectativa de aposentadoria, o “eterno trapalhão” disse numa entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, da Record, ele afirmou que seu lugar é no palco e disse ainda que se parar de trabalhar fica “velho”.

“Meu sonho era morrer no picadeiro do circo”, disparou ele, ao lembrar do pai, Oscar Santana, que morreu antes da apresentação de estreia do circo da família:”Foi o momento mais difícil da minha vida”, afirmou o famoso.

“Meu pai foi comprar uma lata de tinta e foi atropelado. Morreu. Minha mãe disse que a gente tinha de se apresentar mesmo assim, porque não tínhamos nem o dinheiro para enterrá-lo”, contou Dedé.

Dedé Santana afasta rumores de doença

O “eterno trapalhão” disse que os fãs podem ficar tranquilos. Ao ‘Domingo Espetacular’, ele desmentiu que tenha sido internado na semana passada: “Alguém me viu no hospital fazendo exames e espalhou”.

Para quem não viu, segundo uma nota da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Dedé, de 88 anos, teve um mal-estar antes de um show feito em parceria com o ginasta Diego Hypolito e o humorista Tirulipa e acabou sendo socorrido às pressas. Após receber os cuidados médicos, ele teria voltado a sua rotina e apareceu nas duas últimas apresentações do espetáculo.

Mas, numa entrevista feita ao GShow, Yasmim Santana, filha do ex-Trapalhões, disse que a ida ao médico foi apenas para a realização de exames de rotina:”Ele foi fazer exames de rotina, fazemos com uma certa frequência pela idade dele”, disse ela sobre os rumores.

Segundo Dedé, Renato Aragão foi quem o ensinou a não descuidar da saúde: “Todo ano eu faço uma bateria de exames, como aprendi com o Renato, porque até então era muito relaxado. Aproveitei que estava aqui em São José dos Campos para fazer esses procedimentos”.