Sofía Vergara precisou esconder as curvas do seu corpo para interpretar Griselda

Sofía Vergara, conhecida por seu papel na bem-sucedida série Modern Family, recentemente surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar o rigoroso processo ao qual se submeteu para interpretar Griselda Blanco na série da Netflix, ‘Griselda’. A atriz de 52 anos teve que esconder suas curvas volumosas e modificar drasticamente sueu corpo para se encaixar no papel da infame traficante colombiana, conforme publicado pelo jornal britânico The Sun.

Numa entrevista à revista Variety, Vergara compartilhou detalhes sobre as transformações físicas necessárias para representar fielmente a detestável criminosa. “Não queria que se notasse o movimento natural que temos as mulheres latinas”, explicou. Assim, a solução teve que ser radical.

Esconder a parte traseira e o peito

Para evitar que suas curvas fossem vistas na tela, a atriz usou bandagens para restringir suas curvas. O objetivo era que sua “bumbum não se mexesse”.

Mas isso não foi tudo. Ela também teve que diminuir o volume de seu peito. A colombiana reconheceu em entrevista que foi obrigada a usar um sutiã que descreveu como "terrível" e cobrir seus braços para fazê-los parecer menos magros, buscando projetar uma imagem mais intimidante.

A mudança não foi apenas física, mas também envolveu longas sessões de maquiagem e cabelo. Vergara revelou que passava até três horas por dia no departamento de maquiagem, onde metade do tempo era dedicado à aplicação de próteses faciais e a outra metade ao ajuste da icônica peruca cacheada de Griselda. Durante uma entrevista com Kelly Clarkson, a atriz descreveu o processo como "intenso", destacando que envolvia "dentes falsos, peruca, nariz e plástico por todo o rosto".

Sofia Vergara parece irreconhecível como a traficante de drogas Griselda da série Netflix Sofia Vergara

A história de uma “assassina, psicopata e paranóica”

‘Griselda’, que estreou em janeiro, segue a vida de Griselda Blanco, uma das figuras mais temidas do mundo do narcotráfico nos anos 80. Conhecida como ‘A Madrinha’ do império da droga em Miami, Blanco foi descrita como uma pessoa “assassina, psicopata e paranóica”.

A série dramatiza sua ascensão de Medellín até se tornar uma das líderes do cartel de drogas, uma história que fascinou muitos pela brutalidade e influência de Blanco no comércio de cocaína.

A preparação para este papel não foi apenas um desafio físico, mas também emocional, detalhou Vergara na entrevista.

Cena de sexo

Outro aspecto que também gerou certa tensão na estrela colombiana foi a cena de sexo que protagonizou. The Sun lembrou que durante um evento da Netflix FYSEE, a atriz confessou suas preocupações com sua primeira cena de sexo na tela. "Eu estava preocupada com como iam me filmar, se minha celulite ia aparecer, se iam me filmar de lado... Acho que sou vaidosa", admitiu.

Essas inseguranças mantiveram a atriz acordada durante as noites, refletindo a pressão que sentia ao interpretar um personagem tão complexo e temido como Griselda Blanco.

Mas o sacrifício valeu a pena, pois com esta interpretação, Sofía Vergara mostrou sua versatilidade e compromisso em trazer para a tela personagens profundamente complexos, afastando-se de sua imagem habitual para se envolver em um papel que certamente marcará sua carreira.