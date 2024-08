Selena Gomez segue organizadora de casamentos no TikTok e acende rumores de noivado

Os rumores sobre um possível compromisso entre Selena Gomez e seu namorado Benny Blanco tomaram um novo rumo, depois que a estrela de ‘Only Murders in the Building’ começou a seguir uma conhecida organizadora de casamentos no TikTok. A conta em questão, ‘CMG Weddings & Events’, é especializada em planejar casamentos de luxo em locais como Los Angeles, Napa Valley e San Francisco, e foi destacada em publicações renomadas como a Vogue.

A ação de Selena nas redes sociais não passou despercebida entre seus seguidores, que rapidamente começaram a especular se a cantora e atriz está no meio dos preparativos para seu casamento. "Ela merece o melhor", comentou um fã, enquanto outro acrescentou entusiasmado: "Estou tão feliz por Selena! Mal posso esperar para ver como será o casamento, será como da realeza".

Estes rumores de noivado não são totalmente novos. No início deste mês, surgiram especulações quando a Selena compartilhou uma selfie em que um emoji cobria deliberadamente seu dedo anelar. Na foto, a cantora usava um elegante vestido dourado com os ombros descobertos, enquanto Benny Blanco, conhecido por seu livro de culinária ‘Open Wide’, posava atrás dela com uma camiseta branca e calças estampadas com flores.

As redes sociais explodiram com teorias sobre um possível casamento. "Está escondendo o anel de noivado?" perguntou um usuário em X, enquanto outro fã afirmou: "Ela está noiva, com certeza." Até a popular conta de fofocas Deuxmoi alimentou as chamas ao relatar que o casal "ficou noivo" durante um encontro íntimo com amigos em sua casa de praia habitual. O relacionamento entre Selena Gomez e Benny Blanco se tornou público em dezembro de 2023, após vários meses de encontros secretos.

Desde então, fontes próximas ao casal revelaram que o seu vínculo é sério e sólido. Em janeiro, o ‘Entertainment Tonight’ informou que Selena “se sente muito confortável e em paz com Benny,” o que sugere que o casal está comprometido com um futuro juntos. Com os rumores em alta, os fãs de Selena aguardam ansiosamente uma confirmação oficial do casal. Enquanto isso, a possibilidade de um casamento luxuoso e cheio de estilo continua sendo um assunto quente nas redes sociais.