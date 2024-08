O choro de Ben Affleck durante a lua de mel indicava que algo estava errado

Jennifer Lopez pôs fim às especulações sobre seu suposto divórcio com Ben Affleck ao aparecer nos Tribunais de Los Angeles solicitando o divórcio, após vários meses separados. A diva do Bronx decidiu encerrar seu relacionamento, que esteve envolto em várias polêmicas durante os dois anos em que estiveram casados.

Os apelidados Bennifer causaram grande emoção ao retomar seu relacionamento 20 anos após terem terminado seu noivado por causa da pressão midiática e, embora muitos tenham pensado que desta vez seria para sempre, a verdade é que não conseguiram se manter ao longo do tempo.

Os sinais de sua crise apareceram desde o primeiro dia de sua lua de mel, depois de terem sido vistos na Europa, mas seus rostos não mostravam felicidade, especialmente o de Ben.

O choro de Ben Affleck durante sua lua de mel

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram um dos casais mais perseguidos pelos paparazzi, situação com a qual não conseguiram lidar nos primeiros anos de seu relacionamento, e embora tenham decidido retomar seu compromisso, mais uma vez a pressão midiática os prejudicou.

Durante a sua lua de mel, Affleck foi captado em diferentes momentos parecendo infeliz, cansado e até mesmo chorando ao lado de sua esposa, o que levou muitos a suspeitar que ele não estava se divertindo.

Foram várias fotos e vídeos em que o ator protagonizou durante sua viagem pela Europa, onde até mesmo foi flagrado dormindo a bordo de um iate de luxo, o que levou a ser alvo de diferentes memes e piadas nas redes sociais.

Foi em 24 de julho, quando o casal celebrava o aniversário de 53 anos do famoso com um jantar no restaurante La Girafe, localizado em frente à Torre Eiffel, mas longe de ser uma noite romântica, tornou-se um encontro emotivo, pois ele foi visto com os olhos vermelhos e lacrimejantes, enquanto sua esposa o consolava apoiando-o no ombro.

Desde então, Ben se tornou bastante criticado em aparições ao lado de JLo, pois em algumas ocasiões seus gestos denunciavam raiva e até maus tratos com sua esposa.

Até o momento, os motivos que levaram o ex-casal a se separar são desconhecidos, embora meios de comunicação internacionais afirmem que o estilo de vida da famosa devido aos seus constantes compromissos teriam sido o motivo para o fim do casamento, já que Affleck não concordava com o estilo de vida de Jennifer.