‘O Casal Perfeito’: Minissérie com Nicole Kidman estreia em setembro na Netflix

‘O Casal Perfeito’, minissérie que traz a atriz Nicole Kidman como uma sogra ciumenta estreia no catálogo da Netflix no dia 5 de setembro. Na trama inédita, a veterana interpreta Greer Garrison Winbury, uma romancista que desaprova o romance do filho Benji Winbury (Billy Howle) com Amelia Sacks (Eve Hewson).

Ao longo dos seis capítulos desta produção, descobrimos que a família do noivo é uma das mais poderosas de Nantucket. Além da mãe ser uma romancista de sucesso, ele está rodeado de tudo que o dinheiro pode comprar, o que deixa a noiva tremendo na base.

O teaser divulgado pela Netflix também coloca a seguinte pergunta aos fãs da plataforma de streaming: Segredos podem mesmo ser guardados a sete chaves?. A questão fica no ar, mas revela ao público que vem mais uma ficção dramática para maratonar.

Mais detalhes envolvendo a minissérie da Netflix estrelada por Nicole Kidman

Mesmo não aprovando o casamento do filho, Greer Garrison Winbury não poupa nada planejando o casamento que promete ser o mais luxuoso e comentado da região.

Mas o surgimento de um corpo na praia acaba com todo o glamour do momento. Além disso, muitos segredos vêm à tona e montam o cenário ideal para uma investigação que parece arrancada das páginas de um dos livros de Greer. De repente, todos são suspeitos.

Quem está no elenco de ‘O Casamento Perfeito’?

Além de Nicole Kidman, Eve Hewson e Billy Howle, a minissérie que chega ao catálogo da plataforma em setembro conta com Liev Schreiber, Meghann Fahy, Dakota Fanning, Ishaan Khatter e Jack Reynor no elenco principal.

Vale destacar que a protagonista de ‘O Casamento Perfeito’ também está na produção executiva desta novidade da plataforma de streaming. Ao lado dela está a diretora executiva Susanne Bier , a roteirista Jenna Lamia e a autora Elin Hilderbrand.