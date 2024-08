Meghan Markle surpreende ao dançar salsa com a habilidade de uma nativa colombiana

Meghan Markle e o príncipe Harry estiveram em Bogotá, Cartagena e depois em Cali, onde ela falou espanhol quase perfeitamente, causando uma grande impressão no público de Cali. Também estiveram no Festival Petronio, onde ela também falou em espanhol agradecendo pela calorosa recepção dos colombianos, traduzindo as palavras do príncipe Harry.

No entanto, o teste real na Colômbia é se você sabe dançar: Meghan demonstrou isso em Bogotá, após a apresentação cultural andina que fizeram para eles, onde foi vista compartilhando com um grupo de jovens. E também em Cali, onde mostrou todo o seu ritmo: dançou salsa com um grupo de jovens do distrito de Aguablanca, nesta cidade.

Cali é o berço da salsa, e seu nível técnico mundial é impressionante: grupos como Delirio têm seu próprio filme e grupos como Swing Latino acompanharam artistas como J Lo no SuperBowl. Também criaram gêneros como a salsa choke, que se trata mais de mexer os quadris e adaptado ao estilo urbano de bairros como Aguablanca, que resistiu fortemente no Paro Nacional de 2021.

Então, o que se esperava desse nível era grande. Harry tentou dançar um pouco em Bogotá, mas sua esposa com certeza é quem tem o ritmo nas veias. Assim, mostrou em vários vídeos com os jovens que tem potencial para dançar como um colombiano e todo o seu ‘flow’.

Meghan também impressionou com vários gestos: um deles se tornou viral

Também é clara a sua simpatia e espontaneidade. Durante a conversa com Francia Márquez, não aguentando o calor de Cali, ela mesma decidiu mover o ventilador, o que provocou risos e aplausos na plateia.

E, é claro, o marido dela, o príncipe Harry, e ela, têm ficado encantados com a hospitalidade colombiana e é isso que mais elogiaram diante do público do Festival Petronio, que homenageia a cultura afro-colombiana.