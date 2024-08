Este novo filme da Netflix é lindo, mas devastador

A Netflix tem demonstrado um compromisso inabalável com seu público, expandindo seu catálogo com uma variedade de títulos de todos os gêneros e de todas as partes do mundo, sendo a animação um destaque, o que garante entretenimento ilimitado.

Nos últimos anos, a animação tem ganhado grande reconhecimento na plataforma e é que, embora seja um gênero percebido como infantil, evoluiu para abranger uma variedade de temas e estilos que atraem todos os grupos etários. Neste contexto, a plataforma de streaming incluiu filmes de animação japonesa que constantemente se posicionam no TOP 10.

Agora, uma das obras-primas do Studio Ghibli chega à Netflix, com a promessa de ser uma das mais vistas graças à sua animação esplêndida e trama profundamente complexa e emocional. No entanto, aqueles que já a viram alertam que é “uma joia imperdível, mas que deve ser vista apenas uma vez na vida”.

Este é o filme animado mais aclamado que chega à Netflix

O Túmulo dos Vagalumes Netflix (Studio Ghibli)

Prepare os lenços porque ‘O Túmulo dos Vagalumes’ está chegando à Netflix para encantar os amantes de animação e fazer muitos chorarem.

Trata-se de um filme amplamente recomendado por sua maestria artística e sua capacidade de provocar uma profunda reflexão, também conhecido por seu conteúdo emocionalmente intenso e dilacerante. Apesar de suas aclamações, é uma experiência que é aconselhável assistir apenas uma vez devido à sua representação crua da realidade.

‘O Túmulo dos Vagalumes’ é uma obra dirigida por Isao Takahata que oferece uma perspectiva comovente e sombria da Segunda Guerra Mundial através dos olhos de duas crianças japonesas, Seita e Setsuko, que lutam para sobreviver após perderem a mãe em um bombardeio. Abandonados e sem recursos, enfrentam a dura realidade da guerra enquanto tentam manter sua dignidade e amor fraternal.

O Túmulo dos Vagalumes Netflix (Studio Ghibli)

A história começa com uma das aberturas mais impactantes da história do cinema: “21 de setembro de 1945, essa foi a noite em que morri”.

Esta primeira linha estabelece imediatamente um tom de fatalismo que persiste ao longo de todo o filme. No entanto, apesar de desde o início nos ser revelado que não terá um final feliz, há algo que faz com que mantenhamos uma sensação de esperança e continuemos assistindo.

O filme não só se destaca pela sua representação da guerra, mas também pela forma como juxtapõe momentos de beleza e alegria com a dura realidade. A cumplicidade dos irmãos, a forma como Seita protege sua irmãzinha, a inocência de Setsuko, a beleza da luz das vaga-lumes que ilumina a noite, servem como um contraste doloroso com o sofrimento que enfrentam.

O Túmulo dos Vagalumes Netflix (Studio Ghibli)

Este contraste não só intensifica a experiência emocional, mas também convida a uma reflexão sobre a resiliência e a tragédia a partir de uma perspectiva inocente e pura.

Embora o filme possa ser difícil de assistir devido à sua intensidade emocional, seu valor reside em sua capacidade de gerar empatia e reflexão sobre o custo devastador da guerra, a fragilidade da vida, o impacto de um conflito armado nos inocentes, entre outros.

“A sepultura das vaga-lumes” é uma das estreias mais aguardadas na Netflix, que chegará em 16 de setembro e se junta à lista junto com ‘Meu Amigo Totoro’ (1988), ‘Kiki - A Aprendiz de Feiticeira’ (1989), ‘A Princesa Mononoke’ (1997), ‘O Castelo Animado’, entre outros.