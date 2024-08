Taylor Swift convidou meninas envolvidas em um esfaqueamento fatal para o camarim

Taylor Swift mostrou novamente seu lado mais humano durante seu recente show no Estádio de Wembley, em Londres, ao convidar duas meninas que sobreviveram a um trágico esfaqueamento para desfrutar de uma noite mágica e um encontro especial nos bastidores. O incidente, que ocorreu em 29 de julho em uma aula de ioga com tema de Taylor Swift em Southport, Inglaterra, resultou na morte de três meninas e várias pessoas feridas.

Sami Foster, a mãe de uma das meninas, compartilhou sua gratidão no TikTok com um vídeo emocionante que rapidamente se tornou viral. O vídeo mostra uma série de fotos do encontro da família com Swift, e na descrição, Foster escreveu: “Desenhou estrelas ao redor das minhas cicatrizes...”, citando uma linha da música Cardigan do álbum ‘Folklore’ da cantora.

Taylor Swift convida as garotas envolvidas em um esfaqueamento fatal para uma ‘noite mágica’ nos bastidores

Foster agradeceu a Swift e a sua mãe, Andrea Swift, por tornarem possível a noite mais mágica para suas filhas, Hope e Autumn, que encontraram um momento de alegria no meio da tragédia.

Nas imagens, Swift aparece abraçando as meninas, que estavam vestindo camisetas inspiradas no videoclipe ‘We Are Never Getting Back Together’. Em uma das fotos, Swift é vista posando com toda a família, incluindo Andrea Swift, que também participou do momento especial. A família de Foster tem sido fã de Swift por muito tempo, comparecendo a vários shows da The Eras Tour. No vídeo do TikTok, também é possível ver como Foster estava fazendo campanha para que sua filha Hope, de 10 anos, recebesse o chapéu preto que Swift usa durante suas performances das músicas de Red e que ela presenteia a um fã no final do show.

O ataque que afetou essas meninas foi perpetrado por um jovem de 17 anos, que invadiu a aula de yoga e começou a atacar os presentes. As autoridades o acusaram de assassinato, tentativa de assassinato e posse de arma branca. Após o incidente, Swift não apenas convidou as sobreviventes para seu show, mas também enviou presentes e balões personalizados enquanto estavam hospitalizadas. Em suas redes sociais, Swift expressou sua profunda tristeza pelo ocorrido, compartilhando que “eram apenas crianças em uma aula de dança. Não sei como expressar minhas condolências a essas famílias”.