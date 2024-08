O novo presente luxuoso que Piqué teria dado a Clara Chía

Piqué deu uma nova atualização sobre seu relacionamento com Clara Chía e parece que o espanhol está mais uma vez mimando sua namorada para desfrutar de férias em um lugar exótico.

Embora meses atrás tenha sido questionada a continuação desta polêmica história de amor, Clara Chía Martí e Piqué permanecem unidos após a onda midiática a que foram expostos depois de se dizer que a jovem estudante de relações públicas teria sido a maçã da discórdia entre o jogador de futebol e Shakira.

O casal tem se caracterizado por manter seu relacionamento o mais privado possível, longe das câmeras. Poucas vezes Piqué permite que seus seguidores tenham um vislumbre do seu romance com a jovem espanhola, e embora tenha passado um tempo desde sua última fotografia, o ex-jogador de futebol retomou suas contas para mostrar como estão desfrutando de suas férias de verão nas costas europeias.

Clara Chía Martí e Gerard Piqué Instagram (Instagram: @3gerardpique)

O luxuoso presente de Piqué para Clara Chía

Poucos detalhes são conhecidos sobre o relacionamento de Gerard Piqué com Clara Chía Martí, no entanto, a nova atualização que o ex-jogador catalão compartilhou em suas redes sociais parece mostrar não apenas o quão profundamente apaixonado ele está, mas também o novo e luxuoso presente que teria dado à sua namorada.

Novamente mantendo tudo em privado, o casal embarcou em umas férias de verão ‘low key’, demonstrando mais uma vez o quanto a discrição é valiosa para eles. No entanto, dos poucos detalhes que foram divulgados, mencionam que Piqué pode ter gasto uma quantia considerável de dinheiro para desfrutar do verão com sua namorada na costa do Peloponeso, na Grécia.

O espanhol teria desembolsado uma quantia exorbitante de dinheiro para desfrutar de alguns dias de folga com sua namorada no resort Amanzoe, localizado às margens do Mar Egeu, um espaço exclusivo ao qual só é possível chegar de helicóptero ou táxi aquático, garantindo assim a privacidade que o casal tanto procura.

Gerard Piqué e Clara Chía Instagram (Instagram: @3gerardpique)

Quanto custa ficar hospedado no resort Amanzoe?

Esse resort exclusivo onde se hospedaram não só garante a privacidade do casal, mas também pertence ao ‘Aman’, um dos grupos mais exclusivos conhecidos por seus luxos e opulência, cujos custos para desfrutar de suas instalações girariam em torno de 3.500 a 6.600 euros por noite na alta temporada.

Este exclusivo resort localizado no Peloponeso, conhecido por ser o coração da cultura grega repleto de ruínas protegidas pela UNESCO, o resort Amanzoe, oferece vistas privilegiadas de 360 graus que abrangem o Mar Egeu e olivais, além de contar com pavilhões e vilas com piscinas privadas com vistas majestosas e belos jardins. Pela imagem compartilhada pelo jogador de futebol, especula-se que poderia ser um dos quartos com uma extensão de 210 metros quadrados de espaço interior e exterior.