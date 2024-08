Netflix: uma comédia francesa sexy que vai elevar a temperatura

As produções picantes são dos gêneros mais consumidos pelos assinantes da Netflix e é por isso que esta semana recomendamos um filme francês chamado ‘Milf’.

O filme foi lançado em 2018 e tem Axelle Laffont como diretora. Esta produção é também uma comédia divertida para assistir e desfrutar no conforto do seu sofá.

"Três amigas de infância já adultas vão para o sul para vender a casa de uma delas. Durante esses dias, elas se tornarão objeto de desejo de três jovens, para quem essas mulheres solteiras, que estão se aproximando dos 40 anos, são muito mais atraentes do que as garotas da idade deles. Cécile, Sonia e Elise descobrem que são MILFs", destaca a sinopse publicada pela Netflix.

É estrelado por Axelle Laffont, que também dirigiu a produção, ao lado de Virginie Ledoyen e Marie-Josée Croze.

As amigas que quebram estereótipos

As três representam um grupo de amigas de infância que viajam para o sul do país para vender a casa de uma delas, Cécile (Ledoyen), que ficou viúva há três anos.

A viagem é feita sem os filhos, pois aproveitam o verão para descansar à beira-mar, enquanto arrumam tudo na propriedade.

Estão nessas tarefas, quando conhecem um grupo de jovens na casa dos vinte anos que fazem o impossível para conquistar essas mulheres de quarenta anos. E conseguem durante uma festa, com bastante álcool e um pouco de drogas.

Assim, começa uma série de aventuras divertidas e leves, envolvendo essas mulheres que tentam deixar os estereótipos para trás, reconciliar-se com seu passado e também com seu papel de mães.

Uma das protagonistas vai acabar com o coração partido, depois de se apaixonar por um dos rapazes que atuam como instrutores de navegação, enquanto estão na praia de férias.

Dos jovens, um deles sofre com a partida de Sonia (Croze), que apesar de não ter filhos nem um parceiro estável, decide terminar esse louco amor de verão, porque a diferença de idade lhe causa problemas.

De acordo com o portal La Tercera, esta comédia, através do humor e da sororidade, levanta o ânimo de Cécile, que ainda não superou a morte de seu marido.

Também questiona por que os homens não são criticados quando estão com mulheres mais jovens, enquanto as mulheres, as milf, que significa mães sexualmente atraentes ou de forma mais explícita “mãe que eu gostaria de transar”.