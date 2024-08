A incrível transformação de Amanda Bynes: como a atriz da Nickelodeon está agora

Amanda Bynes é uma das atrizes mais famosas que cresceu nas telas da Nickelodeon em diferentes séries infantis e juvenis.

ANÚNCIO

A atriz teve a infância que talvez muitos sonhavam, com fama, fãs e trabalhando no que gostava, mas isso lhe custou caro, pois embora muitos acreditem que é a vida perfeita, na realidade não é assim.

Ser uma estrela infantil levou-a a ter graves problemas de vício em drogas e álcool e, em 2010, anunciou sua aposentadoria da atuação.

Desde 2012, a celebridade começou a ter problemas legais públicos, como dirigir sob efeito de álcool, posse de maconha, entre outros.

Pouco a pouco, a aparência de Amanda Bynes foi mudando e ela passou de ser a glamorosa garota da Nickelodeon para uma rebelde e ao longo desses anos, sua aparência mudou.

A famosa passou de ter o cabelo glamoroso e loiro para tê-lo preto, rosa, platinado e desalinhado, ao contrário do cuidado que costumava ter antes.

Agora, ela parece completamente diferente e tem cabelo comprido, preto, com franja muito curta, lábios grossos, bochechas pronunciadas, sobrancelhas pretas e tem dois piercings no nariz, e uma tatuagem de coração no rosto.

ANÚNCIO

Bynes foi detida várias vezes, uma delas por causar um pequeno incêndio em uma casa em Ventura, o que a levou a ser hospitalizada em 2013 e submetida a uma avaliação mental. Seus pais solicitaram sua tutela, que foi concedida de forma temporária.

Depois, em 2014, ela acusou o pai de abuso sexual e emocional e depois negou, afirmando que foi resultado de um ‘microchip’ que ela tinha no cérebro, e que, segundo ela, tinha sido ordenado pelo pai.

Em 2020, ela estava comprometida com Paul Michael e exibiu isso nas redes sociais, mas o relacionamento terminou em 2022.

No final desse ano, a famosa estava sob a tutela legal de seus pais e no ano seguinte, em 2023, foi vista vagando nua pelas ruas, pedindo ajuda ao 911, sendo colocada em detenção psiquiátrica duas vezes.

No entanto, recentemente foi mostrada nas redes sociais, e embora pareça muito diferente, seus fãs esperam que ela esteja melhor, já que nos últimos meses tem tentado se tornar manicure e no ano passado revelou que fez uma cirurgia de blefaroplastia, ou seja, uma cirurgia nas pálpebras.