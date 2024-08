Victoria Beckham terá seu próprio documentário na Netflix

Victoria Beckham conseguiu sua própria série documental na Netflix, após sua participação destacada no documentário Beckham, estrelado por seu marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, lançado no ano passado na plataforma de streaming.

Aqui compartilhamos o que se sabe sobre esta produção, que até o momento tem gerado grande emoção entre o público das Spice Girls.

Os detalhes confirmados do documentário de Victoria Beckham

A nova série documental, que ainda não tem título, seguirá a jornada de Victoria desde sua época como estrela das Spice Girls nos anos 90 até seu sucesso como influente empresária.

De acordo com o resumo, "Embora seus dias como Posh Spice tenham ficado para trás, agora ela está em uma jornada para construir um império no mundo da moda, e seus seguidores poderão descobrir a história por trás de tudo isso".

O documentário contará com a participação de Victoria, bem como de sua família, amigos e colegas. A produção está a cargo da Dorothy St Pictures em colaboração com Studio 99, a produtora de David Beckham, que também fez seu bem-sucedido documentário sobre a vida e carreira do jogador de futebol.

Fisher Stevens, o diretor de Beckham, mencionou em uma entrevista à revista Variety que passou 14 horas entrevistando Victoria para o documentário de seu marido. Segundo o cineasta, "nem tudo tem sido perfeito" no casamento.