Taylor Swift admitiu sentir-se culpada após o cancelamento dos shows na Áustria

Taylor Swift finalmente se pronunciou sobre o recente cancelamento de seus concertos em Viena, Áustria. A decisão de suspender esses eventos foi tomada após a descoberta de um plano de ataque contra os espectadores, levando a estrela a tomar medidas para garantir a segurança de seus seguidores.

Num emocionante post publicado em sua conta do Instagram na última quarta-feira, Swift compartilhou seus sentimentos de culpa e medo após o cancelamento de seus três shows no estádio Ernst Happel, em Viena. "A razão para os cancelamentos me encheu de um novo sentimento de medo e de uma tremenda quantidade de culpa, porque muitas pessoas tinham planejado vir a esses shows".

Depois das tensões na Áustria, Taylor Swift fala sobre o que aconteceu e o cancelamento de seu show

O incidente, que envolveu a detenção de três adolescentes que supostamente planeavam um ataque terrorista, deixou Taylor e sua equipe profundamente consternados. Swift, que normalmente é aberta com seus fãs, decidiu manter silêncio até que as autoridades concluíssem suas investigações e garantisse que sua turnê pudesse continuar sem riscos.

Em sua mensagem, Swift destacou a importância de priorizar a segurança de seus seguidores. "Deixe-me ser muito clara: não vou falar sobre algo publicamente se acreditar que isso poderia provocar aqueles que desejam prejudicar os fãs que vêm aos meus shows", destacou, enfatizando que, em situações como essa, a moderação e o silêncio podem ser as respostas mais prudentes.

A cantora também expressou sua gratidão às autoridades austríacas, que, segundo suas palavras, "permitiram que estivéssemos de luto por concertos e não por vidas". Apesar do medo e da culpa que sentiu após o cancelamento, Swift encontrou conforto no apoio e na unidade demonstrados por seus fãs.

Taylor Swift encerra a etapa europeia de sua turnê Eras em grande estilo

Após o incidente na Áustria, Taylor Swift concentrou-se em garantir a proteção dos participantes de seus concertos em Londres, onde trabalhou de perto com as autoridades britânicas e a equipe do estádio.

“Subir ao palco em Londres foi uma montanha-russa de emoções”, afirmou, descrevendo a experiência como um “abraço de urso” dado pelas 92 mil pessoas que a acompanharam todas as noites. A etapa europeia de sua turnê Eras, marcada por momentos de angústia, finalmente terminou com sucesso.