A razão pela qual JLo decidiu pedir o divórcio sem advogado

Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm-se entre os mais comentados, depois que a artista confirmou o fim de seu casamento dois anos após se casarem em Las Vegas, ao aparecer sozinha nos Tribunais de Los Angeles.

A diva do Bronx decidiu terminar de uma vez por todas o seu relacionamento tão comentado, depois de vários meses de especulações sobre a sua crise conjugal e diversas críticas pelo comportamento de rejeição que o seu marido mantinha durante as suas saídas juntos.

Apesar das demonstrações de amor que a cantora chegou a ter com Ben, ele sempre parecia frio e distante dela, a ponto de parecer infeliz, então o casal apelidado de Bennifer não conseguiu superar sua inesperada reconciliação.

Jlo e a razão pela qual ela se apresentou sem advogado para solicitar o divórcio

Jennifer Lopez decidiu avançar com o divórcio de Ben Affleck por conta própria, chamando a atenção ao chegar sozinha no tribunal, justamente no dia de seu segundo aniversário de casamento. A situação causou grande surpresa, já que as celebridades costumam se proteger através de seus representantes legais.

A artista multifacetada apresentou a ação ‘pro per’, o que significa que ela a fez por si mesma e não recorreu a um advogado, pois apesar de o ex-parceiro não ter um acordo pré-nupcial, o que significa que todos os seus ganhos dos últimos dois anos serão considerados bens comuns no divórcio, ela não considerou necessário.

E é que a atriz deixou claro que o tema do dinheiro não é um problema para ela, então decidiu renunciar à pensão do marido e também pediu ao juiz que negasse também a pensão de Ben.

No entanto, se ele exigiu recuperar o dinheiro que gastou nesse relacionamento desde o início, e teria sido por esse motivo que não teriam chegado a um acordo.

O TMZ informou: ‘Eles têm tentado chegar a um acordo há meses, e nossas fontes dizem que essas conversas continuam, mas têm se tornado cada vez mais acaloradas’.”

Até o momento, desconhecem-se as razões que levaram o casal a terminar seu relacionamento, embora tenha sido relatado que Lopez estaria irritada com seu ex pela falta de esforço que ele colocou no relacionamento, enquanto ele estaria cansado da exposição midiática que vem com estar ao lado dela.