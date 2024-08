O rei Charles III da Grã-Bretanha observa as homenagens do lado de fora da Prefeitura de Southport, em Southport, Inglaterra, na terça-feira, 20 de agosto de 2024, enquanto encontra membros da comunidade local, após o ataque de 29 de julho em uma festa de dança infantil

O rei Charles III não teve um ano fácil em 2024 e, embora as coisas tivessem parecido acalmar enquanto ele continua seu tratamento contra o câncer, um terrível ataque em Southport abalou o Reino Unido e naturalmente chocou o monarca.

ANÚNCIO

O monarca britânico viajou até esta localidade no noroeste da Inglaterra na última terça-feira para se encontrar com os sobreviventes e familiares das vítimas fatais do ataque a um grupo de jovens reunidas para uma aula de dança. Em sua chegada, parou para observar as oferendas florais e bichos de pelúcia em homenagem às vítimas. Inclusive, cumprimentou várias pessoas e crianças que se reuniram do lado de fora da Prefeitura para recebê-lo.

Qual foi a promessa que Charles III fez envolvendo Kate Middleton e a princesa Charlotte?

Foi nesse contexto que Charles estava recebendo alguns presentes do público, como um coração de seda dado por Max, um menino de oito anos, ao qual o monarca respondeu acariciando gentilmente sua cabeça.

Ele recebeu alguns corações rosas de crochê de uma mulher chamada June, mas esse presente não era para ele, mas sim para sua nora, a princesa de Gales. Na verdade, a mulher pediu ao rei que desse esses corações de crochê para Kate Middleton e sua filha, a princesa Charlotte. A Charles prometeu: “Eu farei”.

Vamos lembrar que a esposa do príncipe William, assim como o próprio Charles III, revelou no início deste ano que está lutando contra um tipo de câncer, para o qual ela se submeteu a quimioterapia preventiva.

O monarca britânico mostrou seu lado mais solidário e solene com aqueles que foram afetados durante o atentado de 29 de julho passado, que resultou na morte de 3 meninas e em 10 crianças feridas em uma aula de dança com tema de Taylor Swift.

A revista People relatou: “Depois de se encontrar com as famílias afetadas pelo ataque, passou um tempo com membros da comunidade de Southport na prefeitura. Também viu as flores, os balões, os bichos de pelúcia e outras homenagens deixadas em memória das vítimas”.