‘A Hora do Rush 4′ está quase confirmado, o problema é Brett Ratner: saiba o motivo

A tão esperada possibilidade de um quarto filme da icônica série ‘A Hora do Rush” parece estar no horizonte, no entanto, um obstáculo significativo surge no caminho: o diretor Brett Ratner.

Ratner, conhecido por dirigir os três primeiros filmes da franquia, bem como outros sucessos cinematográficos, tem estado ausente da indústria desde que foi acusado de assédio sexual e agressão por várias mulheres em 2017, segundo o LATIMES. Isso levou o diretor a ser julgado, tanto legalmente quanto publicamente, através das redes sociais.

Apesar das acusações que levaram ao ostracismo de Ratner de Hollywood, relatórios recentes do Hollywood Reporter indicam que o diretor pode estar ligado ao projeto ‘Rush Hour 4′ como diretor e potencial produtor.

A franquia ‘A Hora do Rush’, conhecida por sua combinação de ação e comédia, tem mantido os fãs ansiosos por uma continuação desde o lançamento de ‘A Hora do Rush 3′ em 2007. O possível retorno de Jackie Chan e Chris Tucker ao elenco adiciona emoção ao projeto.

Acusações negadas

A Warner Bros. cedeu os direitos da franquia há algum tempo, o que permitiu à Lionsgate considerar a produção deste novo lançamento. Embora Ratner tenha negado as acusações contra ele, seu retorno à indústria cinematográfica levanta uma série de dilemas éticos e morais que os estúdios e atores envolvidos devem considerar cuidadosamente.

A saga ‘A Hora do Rush’ é uma série de filmes de ação e comédia estrelada por Jackie Chan e Chris Tucker. A trama segue uma dupla improvável: o Inspetor Lee (interpretado por Jackie Chan), um detetive da polícia de Hong Kong, e o Detetive James Carter (interpretado por Chris Tucker), um policial de Los Angeles. Juntos, eles resolvem crimes enquanto enfrentam situações cômicas devido às suas diferenças culturais.