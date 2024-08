‘Superman’: James Gunn revela sua abordagem para a pós-produção do Universo DC

James Gunn, o diretor por trás do próximo filme ‘Superman’ e do relançamento do Universo DC, revelou sua abordagem única para a pós-produção, destacando-se por seu planejamento meticuloso e respeito pelos artistas de efeitos visuais.

Ao contrário de outros grandes projetos cinematográficos que frequentemente lidam com a pressão de prazos apertados, Gunn optou por uma estratégia que prioriza a qualidade e a preparação minuciosa.

O filme ‘Superman’ não chegará aos cinemas antes de 11 de julho de 2025, mas este longo período de espera não é por acaso. O diretor optou por uma abordagem que permite uma extensa pós-produção, o que, segundo ele, é essencial para garantir um resultado final de alta qualidade.

Gunn explicou que sempre deu aos seus colaboradores de efeitos visuais o tempo necessário para fazer o trabalho corretamente, destacando a importância dessa filosofia para alcançar efeitos visuais excelentes. Em sua postagem no Threads, elogiou estúdios de VFX como Weta, Framestore e ILM, atribuindo a excelência de seus efeitos visuais a essa estratégia.

Metodologia durante a filmagem

De acordo com os mesmos relatórios, James revelou que durante a filmagem de ‘Superman’ ele começou a edição enquanto ainda estava sendo filmado e garantiu que apenas roteiros completamente finalizados fossem filmados.

Foi explicado que essa abordagem proativa evita a pressão de última hora que costuma afetar muitas produções de grande orçamento, permitindo uma integração mais eficiente dos efeitos visuais e outros elementos do filme. Além disso, também foi mencionado que esse planejamento meticuloso ajuda a prevenir problemas típicos na pós-produção e garante que o produto final atenda aos mais altos padrões de qualidade.

A abordagem de Gunn não se limita a ‘Superman’, mas também será aplicada a ‘Supergirl’, outra peça-chave do Universo DC que seguirá um processo semelhante sob sua supervisão.

Os fãs mencionam que este compromisso com um planejamento detalhado e o respeito pelos profissionais de efeitos visuais é uma característica distintiva de sua abordagem e promete elevar as expectativas para futuras produções do Universo DC.