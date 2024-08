Os problemas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck começaram em sua lua de mel

LAS VEGAS, NEVADA - 17 DE NOVEMBRO: Jennifer Lopez e Ben Affleck participam do Torneio de Poker e Blackjack da Iniciativa Congo Oriental de 2023, organizado pela TAO Group Hospitality no Restaurante e Clube Noturno LAVO no The Palazzo, no Venetian Resort Las Vegas, em 17 de novembro de 2023, em Las Vegas, Nevada. (Foto de Mindy Small/Getty Images)

O processo de divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck agora é oficial, depois que ela entrou com o pedido em um tribunal de Los Angeles. Após isso, detalhes dos problemas matrimoniais do casal vieram à tona e, de acordo com fontes, suas diferenças começaram na lua de mel.

Os artistas foram para a Itália para desfrutar dos seus primeiros dias como um casal recém-casado, mas em vez de terem um tempo agradável, tudo foi bastante tedioso para eles devido às diferenças em suas personalidades: ele estava irritado com a constante perseguição dos paparazzi, enquanto ela gostava.

A revelação foi feita por uma fonte para o Page Six.

Na lua de mel, o casal foi às compras, comeu em restaurantes, passeou pela beira-mar e foi capturado pelas câmeras dos repórteres durante grande parte da viagem.

Fotografaram Ben Affleck chorando em sua lua de mel com Jennifer Lopez. / Foto: Best Image / BACKGRID

A fonte disse à mídia mencionada: “Ben não estava feliz com os paparazzi os seguindo. Ela é uma superestrela internacional e agiu como se fosse uma surpresa que estivessem sendo seguidos”.

Ele acrescentou que "eles mal se falaram durante o que deveria ser o momento mais feliz de suas vidas. Ele se apresentou como um homem mudado, e isso durou muito pouco tempo", disse nossa fonte.

Na verdade, para os dias de lua de mel dela, os meios de comunicação relataram que viram JLo chorando.

Sobriedade de Jennifer Lopez e Ben Affleck

A fonte também mencionou que, quando Ben Affleck se casou com Jennifer Lopez, ele ainda estava em processo de recuperação do alcoolismo, o que o tornava ’”vulnerável’. À medida que sua sobriedade começou a se estabilizar, ele expressou uma preferência por desfrutar de sua privacidade. Por outro lado, ela se anima com o espetáculo e as luzes da câmera seguindo-a.

A fonte disse: “Affleck começou a desejar mais privacidade e não conseguia mais lidar com o nível de celebridade dos Lopez”. Apesar de tudo, quando os rumores de separação começaram, ele ainda tinha sentimentos e um forte senso de proteção por ela, o que atrasou o divórcio.”

O processo de divórcio já está na sua primeira fase, seguindo o pedido de Jlo. Em breve, o casal estará oficialmente divorciado. Para ela, aos 55 anos de idade, será o seu quarto divórcio.