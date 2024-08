Meghan Markle acata decisão de Harry sobre evitar exposição dos filhos na mídia

Príncipe Harry e Meghan Markle, casados desde 2018, são pais de duas crianças, Archie e Lilibet. Apesar de sua saída da realeza britânica em 2020, Harry continua na linha sucessória ao trono. Recentemente, uma decisão importante sobre a exposição dos filhos em programas de TV mostrou algumas divergências entre o casal.

Enquanto a duquesa deseja maior visibilidade para os filhos, incluindo aparições em eventos públicos e na mídia, Harry tem resistido a essa ideia, devido aos traumas de sua própria infância exposta à mídia. Uma fonte próxima ao casal revelou ao jornal britânico The Sun que, após um período de discussões, Harry conseguiu convencer Meghan a manter as crianças fora das duas produções televisivas em andamento.

Decisão importante

Uma das produções, apresentada por Meghan, aborda temas como culinária, jardinagem e amizade, enquanto a outra é centrada no campeonato de polo US Open, do qual Harry é entusiasta. De acordo com a fonte, nenhuma dessas produções contará com a presença de Archie e Lilibet, representando uma vitória para Harry, que há muito tempo defende a privacidade dos filhos.

Essa decisão, porém, não encerra as diferenças entre o casal. Meghan ainda deseja que os filhos façam parte de sua vida pública em algum momento futuro. Ela está disposta a reintroduzir Archie e Lilibet nas suas aparições públicas, embora, por ora, tenha cedido à posição do marido. O programa de Meghan, por exemplo, será filmado em uma residência vizinha à luxuosa mansão da família, garantindo assim a privacidade das crianças.