Se você gostou de ‘Emily in Paris’ e está procurando por séries semelhantes para assistir em streaming, existem várias opções que podem capturar seu interesse com sua mistura de romance, moda e encantadores cenários europeus. Aqui estão algumas recomendações.

Mais séries como ‘Emily in Paris’ que você pode assistir em streaming

The Bold Type (Disney+)

Esta série segue três amigas que trabalham em uma revista de moda em Nova York. Conhecida por seu estilo moderno e tramas relacionadas com a moda e a vida profissional, ‘The Bold Type’ oferece um olhar fresco e empoderador sobre o mundo das revistas e crescimento pessoal.

Gossip Girl (HBO Max)

Embora mais focada na vida da alta sociedade de Nova York, ‘Gossip Girl’ compartilha com ‘Emily em Paris’ o foco no glamour, no drama e nas relações complexas. A série original e o recente reboot oferecem uma visão intrigante do mundo da moda e do luxo.

Younger (Paramount+)

Criada pela mesma equipe por trás de’ Sex and the City’, ‘Younger’ segue a vida de uma mulher de 40 anos que finge ser mais jovem para avançar em sua carreira editorial. Com um tom divertido e dinâmico, esta série explora o mundo editorial e os relacionamentos em uma grande cidade, semelhante a ‘Emily em Paris’.

A Maravilhosa Senhora Maisel (Prime Video)

Passada na década de 50 em Nova York, segue uma dona de casa que se torna comediante. Embora o contexto histórico seja diferente, o espírito de empoderamento e a representação vibrante da vida urbana e dos relacionamentos lembram a atmosfera de ‘Emily em Paris’.

‘Dumplin’' (Netflix)

Baseado no romance homônimo, ‘Dumplin’' segue uma adolescente que se inscreve em um concurso de beleza para desafiar os padrões da moda. A série combina comédia, drama e moda em uma trama que ressoa com o espírito inclusivo e ousado de ‘Emily em Paris’.

Estas séries oferecem uma mistura de moda, drama e romance que permitirão que você continue desfrutando do estilo e da narrativa que capturaram sua atenção em ‘Emily em Paris’.