Quem foram os namorados de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez é uma das celebridades mais icônicas do mundo, não apenas por seu talento como cantora, atriz e dançarina, mas também por seu fascinante histórico amoroso. A vida amorosa de J.Lo tem sido um tema constante de interesse público, com relacionamentos que têm chamado a atenção da mídia em todo o mundo. Em seu novo documentário da Amazon Prime, ‘The Greatest Love Story Never Told’, Jennifer abre seu coração e compartilha detalhes nunca antes revelados sobre seus casamentos, noivados e relacionamentos.

Ao longo de sua vida, J.Lo esteve casada quatro vezes e noiva duas vezes. Entre seus parceiros mais destacados está o ex-jogador de beisebol Alex Rodríguez, com quem teve um relacionamento de quatro anos. O casal parecia perfeito, mas depois de adiar o casamento duas vezes devido à pandemia, decidiram se separar em 2021. Embora tenha havido rumores de infidelidade por parte de A-Rod, a separação foi amigável, com ambos afirmando que continuariam sendo amigos.

Estuvieron muy cerca de casarse (Agencias)

Conheça os parceiros de Jennifer Lopez

Outro dos romances mais comentados de Jennifer foi com o rapper Drake em 2016. Embora ambos tenham negado publicamente seu relacionamento, as letras de algumas músicas de Drake sugerem o contrário. Apesar da especulação, esse romance foi breve e J.Lo logo voltou a se concentrar em sua carreira e em si mesma.

Nunca confirmaron nada (Agencias)

Antes de Drake, Jennifer teve um relacionamento intermitente com Casper Smart, um dançarino com quem namorou por mais de dois anos. Embora a diferença de idade tenha gerado controvérsia, Jennifer sempre defendeu a conexão genuína que tinham. No entanto, o relacionamento chegou ao fim definitivamente em 2016.

Salieron por más de 2 años (Agencias)

O casamento mais duradouro de J.Lo foi com o cantor Marc Anthony, com quem esteve casada por sete anos e teve os seus gêmeos, Maximilian e Emme. Apesar da relação ter terminado em divórcio, Jennifer sempre falou com carinho de Marc, reconhecendo o apoio que ele lhe deu durante o casamento.

Fue su matrimonio más largo (Agencias)

No entanto, o relacionamento que mais marcou J.Lo foi o que ela tem com Ben Affleck. Depois de seu primeiro romance no início dos anos 2000, o casal reacendeu seu amor em 2021, culminando em um casamento íntimo em Las Vegas em 2022. Sua história de amor tem sido descrita por muitos como o verdadeiro conto de fadas de Hollywood, e em seu documentário, Jennifer revela como seu amor com Ben evoluiu ao longo dos anos, tornando-se seu refúgio seguro e seu maior apoio.