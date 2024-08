Dedé Santana hospitalizado: O que foi dito até agora sobre a saúde do Trapalhão

A saúde do humorista Dedé Santana, o eterno Trapalhão, gera uma certa preocupação dos fãs desde o último domingo (18), dia em que ele apresentou o show ‘Abracadabra’, do Reder Circus, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

Acontece que, segundo uma nota da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, Dedé, de 88 anos, teve um mal-estar antes do show e acabou sendo socorrido às pressas. Mas, após receber os cuidados médicos, ele voltou a sua rotina e apareceu nas duas últimas apresentações do espetáculo feito em parceria com o ginasta Diego Hypolito e o humorista Tirulipa.

A nota confirma ainda que “a assessoria do espetáculo confirmou as informações para o colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista”. Mas, numa entrevista feita ao GShow, Yasmim Santana, filha do ex-Trapalhões disse que a ida ao médico foi apenas para a realização de exames de rotina.

“Ele foi fazer exames de rotina, fazemos com uma certa frequência pela idade dele”, disse ela sobre os rumores que envolvem a saúde de Dedé Santana, que recentemente usou as redes sociais para homenagear Silvio Santos.

Vale destacar que vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ex-parceiro de Renato Aragão na Globo interagindo com o público em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

Dedé Santana chegou a defender a recontratação de Renato Aragão pela TV Globo

Em 2020, o ex-Trapalhões disse que a Globo não deveria ter demitido Renato Aragão, o Didi. Em entrevista ao colunista Fefito, do UOL, o humorista disse que a atitude foi “uma injustiça”.

Sem contrato com a Globo, Dedé disse que artistas idosos não são reconhecidos: “Lembro de um dia conversar com o Flávio Migliaccio e ele me dizer o quanto era difícil ser contratado por uma emissora e ainda assim ter de correr atrás de trabalho.E o Renato fez muita coisa importante. Ele tem o mérito dele”.