Morte de Silvio Santos: Golpistas pedem ‘dinheiro para velório’

O nome de Patrícia Abravanel está sendo usado por criminosos que usam o Whatsapp para aplicar golpes. Após a morte de Silvio Santos, aos 93 anos, eles aproveitam a comoção nacional para mandar mensagens aos fãs pedindo dinheiro para pagar o velório.

Na mensagem, o golpista se passa pela filha do comunicador e pede o dinheiro para anônimos: “Oi, boa noite. Aqui é a Patrícia Abravanel. Meu pai morreu e não tivemos acesso à herança dele ainda, e precisamos de dinheiro para o velório e enterro. Se puder ajudar, vou mandar minha chave Pix”, diz o texto.

As mensagens começaram a circular pelo Whatsapp neste sábado (17), dia da morte de Silvio Santos, e virou motivo de alerta em outras redes sociais.

A morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos, aos 93 anos, foi confirmada pelo SBT no sábado (17). A emissora divulgou uma nota oficial lamentando, mas também relembrando tudo que o apresentador fez pela televisão brasileira: “Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos”, começou a nota.

Em seguida, a equipe disse que o dono do Baú viveu durante 93 anos “para levar felicidade e amor a todos os brasileiros” e que toda família é grata pelo Brasil que acompanhou os mais de 65 anos desta jornada.

“Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”.

Legado e últimos anos

Além de sua carreira televisiva, Silvio Santos teve uma breve incursão na política, anunciando sua candidatura à presidência do Brasil em 1989, embora sua candidatura tenha sido barrada. Em 2001, ele enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida quando sua filha Patrícia foi sequestrada. O caso teve grande repercussão, mas terminou sem tragédias maiores.

Nos últimos anos, Silvio reduziu suas aparições públicas e passou a se dedicar mais à família. Em 2021, voltou à televisão após a pandemia, mas não com a mesma frequência de antes. Ainda assim, continuou a encantar o público até seus últimos dias, mantendo a alegria e o bom humor que sempre o caracterizaram.

Silvio Santos deixa um legado inigualável na televisão brasileira e uma legião de fãs que sempre o recordarão com carinho e admiração. Ele deixa a viúva Íris Abravanel e seis filhas.