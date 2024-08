Dakota Johnson negou os rumores de um rompimento com Chris Martin: “estamos felizes”

O casal se viu no meio de um escândalo

Dakota Johnson rapidamente silenciou os rumores de uma separação com Chris Martin que começaram a circular há algumas horas em alguns meios de comunicação, já que a atriz não o acompanhou em sua turnê pela Europa, onde ele está liderando sua banda Coldplay.

A informação sobre a potencial falência também foi reportada pelo Metro World News.

Coldplay está atualmente concluindo sua turnê intitulada ‘Music of the Spheres’ pela Europa, e tem sido um sucesso completo, já que todos os ingressos para seus shows estão esgotados.

Além disso, Dakota Johnson foi vista sem o anel de noivado que Chris Martin lhe deu anos atrás durante todo o verão, levando a especulações de que estavam se separando, mas parece ser apenas um rumor.

O representante de Dakota Johnson afirmou que o casal está muito feliz

Dakota Johnson e Chris Martin começaram a namorar em 2017, três anos depois do vocalista do Coldplay se separar de Gwyneth Paltrow, e, de acordo com algumas fontes próximas ao casal, eles estão noivos há seis dos sete anos que estão juntos.

“As notícias não são verdadeiras. Eles estão felizes juntos,” foi o que declarou o representante da atriz ao portal Page Six, horas após os rumores de separação começarem a circular.

Foi o Daily Mail que compartilhou nas primeiras horas da sexta-feira, 16 de agosto, que uma fonte próxima ao casal confirmou a eles que Dakota Johnson e Chris Martin haviam terminado, pois perceberam que seu relacionamento havia acabado há algum tempo e precisavam seguir em frente.

A notícia da suposta separação entre a atriz e o vocalista do Coldplay surpreendeu muitos, pois eles estavam morando juntos há algum tempo e Johnson havia se dado muito bem com os filhos de seu parceiro, inclusive se dando bem com Gwyneth Paltrow.