Como a inteligência artificial está revolucionando a indústria cinematográfica?

A Inteligência Artificial (IA) pode ser um tema controverso quando se fala de sua incursão nas indústrias criativas, especialmente no cinema e na televisão, onde têm surgido tanto defensores quanto críticos.

Apesar das controvérsias a respeito, existem exemplos recentes que demonstraram que o uso ético e consensual da IA pode gerar resultados impressionantes e valiosos para o entretenimento, pois de outro modo seria impossível alcançá-los: 'Godzilla Minus One' e 'Here'.

O uso de IA representa uma vantagem para os cineastas, especialmente no campo dos efeitos especiais, como afirmou o Gerente de Marketing Técnico da NVIDIA na América Latina, Alex Ziebert, que nos falou sobre as vantagens disso.

Godzilla Minus One

O aclamado filme japonês vencedor do Oscar de Melhores Efeitos Visuais, ‘Godzilla Minus One’, surpreendeu os especialistas pela combinação de baixo orçamento e pela qualidade e criatividade de seus efeitos especiais.

O diretor Takashi Yamazaki teve um orçamento de apenas 15 milhões de dólares (mdd), muito inferior ao de qualquer filme de Hollywood, por isso decidiu misturar imagens geradas por computador com o trabalho da equipe de efeitos visuais (VFX).

Ao projetar o monstro, foram utilizados softwares como ZBrush, onde a criatura foi modelada, para depois adicionar nuances e comportamentos realistas para que sua atuação parecesse mais natural e convincente.

Além disso, para as cenas de destruição de Tóquio, foi utilizado um motor de física de memória intensiva, que permitiu criar simulações de prédios desmoronando.

O filme pôde desenvolver todos os seus efeitos graças à tecnologia da NVIDIA, pois os equipamentos com os quais o projeto se tornou realidade tinham suas placas de vídeo.

"Atualmente, grandes estúdios já estão usando Inteligência Artificial, principalmente para fazer ajustes. Coisas que foram gravadas em uma cena e você precisa mudar alguma parte dela, e não tem mais acesso aos atores para regravar, ou não tem acesso ao local onde foi feito para fazer novamente", disse Ziebert.

Além disso, o executivo da NVIDIA mencionou como essas incursões têm reduzido os prazos de entrega nos estúdios, uma vez que os detalhes e ajustes no trabalho dos artistas levam menos tempo, como nos últimos detalhes do trabalho de efeitos especiais em 'Godzilla Minus One'.

Here

O exemplo mais recente de um uso positivo de IA na indústria cinematográfica é o próximo filme estrelado pelas estrelas de 'Forrest Gump', Tom Hanks e Robin Wright, que foram rejuvenescidos através desta tecnologia.

‘Here’ é o novo projeto do cineasta americano Robert Zemeckis, diretor de filmes icônicos como a saga ‘De Volta para o Futuro’, ‘Contato’ e o próprio ‘Forrest Gump’.

Cine. Robert Zemeckis usó el software Metaphysics para su película (Sony Pictures)

Este filme, que chegará aos cinemas em novembro de 2024, tem como objetivo mostrar a passagem do tempo na sala de uma casa tipicamente americana, onde o público conhecerá 'Richard' (Tom Hanks) e 'Margaret' (Robin Wright) desde a adolescência em 1960 até a velhice no século XXI.

"Sempre fui atraído pela tecnologia que me ajuda a contar uma história. Com 'Here', o filme simplesmente não funcionaria sem que nossos atores se transformassem sem problemas em versões mais jovens de si mesmos. As ferramentas de IA da Metaphysic fazem exatamente isso, de formas que antes eram impossíveis", comentou o diretor em uma conferência de imprensa.

Para 'Here', Zemeckis decidiu mergulhar na IA, especificamente usando o software 'Metaphysics', para rejuvenescer os rostos do casal protagonista, a partir de material real que mostrasse como eles pareciam quando jovens.

A inteligência artificial no cinema

Desde os primórdios do cinema narrativo, a IA tem sido um tema recorrente nas histórias, desempenhando diferentes funções ao interagir com os humanos, desde vilões temíveis até companhia para homens solitários.

O primeiro registro conhecido de abordar o tema é 'Metrópolis', de Fritz Lang, um longa-metragem mudo alemão onde, em uma cidade do futuro, um cientista cria um robô para realizar seus desejos de vingança contra o grande líder da cidade.

No entanto, a mais famosa deste tipo é a saga ‘Terminator’ (O Exterminador do Futuro), dirigida por James Cameron (os dois primeiros filmes) e estrelada pelo ator e fisiculturista austríaco Arnold Schwarzenegger.

O primeiro filme da saga, lançado em 1984, apresentou ao mundo a Skynet, uma inteligência artificial que assumiu o controle de todas as máquinas, mas que busca manter seu poder tentando assassinar o líder da resistência humana, John Connor, enviando um robô Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger) para o passado para impedir que ele seja concebido.

A série de filmes continuou com mais cinco, sendo o último lançamento em 2019, 'Terminator Dark Fate', onde James Cameron voltou a se envolver no projeto, desta vez como produtor.

Por outro lado, mais recentemente, os cineastas têm se interessado por uma visão diferente da IA, chegando a considerá-la uma companhia para os seres humanos, como é o caso de 'Her' (Spike Jonze, 2013).

Nomeada para Melhor Filme, este filme estrelado por Joaquin Phoenix trata de Theodor, um homem recentemente separado que desenvolve sentimentos românticos por uma assistente virtual chamada 'Samantha', para a qual Scarlett Johansson emprestou sua voz.

O futuro da IA na indústria

Vários cineastas mostraram seu apoio ao uso misto de IA com o trabalho de artistas e técnicos, incluindo Ridley Scott, que afirmou que os softwares foram muito úteis na pós-produção de ‘Gladiador 2′, onde ele refinou detalhes dos animais na tela; ou os irmãos Russo, que acreditam que é necessário aprender a usá-los.

A indústria do entretenimento continua a atualizar-se em muitos aspectos e, após debates e discussões a respeito, recentemente chegou-se a acordos entre os artistas e os estúdios para um uso ético da tecnologia, sempre buscando os benefícios das partes envolvidas.

15 milhões de dólares foram usados na produção de 'Godzilla Minus One', o que corresponde a 3,5% do valor recebido por 'Vingadores: Ultimato'.