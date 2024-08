Kesha anunciou que regravará seu sucesso “TikTok” 15 anos depois

Em 2009, o mundo da música passava por um momento em que a música eletrônica dominava o mundo pop e a cantora americana Kesha se destacava como uma das cantoras mais promissoras.

A artista americana tornou-se famosa com o seu single de estreia "Tik Tok", que se tornou um sucesso mundial e quebrou vários recordes nas paradas de música. Seu estilo musical combina pop, eletrônica e hip-hop, e ela é conhecida por sua voz distinta e seu foco em letras que frequentemente abordam temas de festa, rebeldia e empoderamento.

Após esse sucesso, a cantora Kesha travou uma batalha legal contra seu antigo produtor Dr. Luke, a quem acusou de abuso sexual, emocional e físico. Esse caso atraiu grande atenção e gerou um movimento de apoio a Kesha na indústria musical e entre seus seguidores, mas ao mesmo tempo, impediu o desenvolvimento normal da carreira da cantora.

Por isso, 15 anos depois, a artista quer relançar sua carreira de mãos dadas com o sucesso que casualmente tem o mesmo nome da popular rede social, TikTok.

Relançamento do ‘TikTok’

Celebrando o 15º aniversário do lançamento de seu primeiro sucesso, "TiK ToK", Kesha anunciou nas redes sociais que planejava regravar a música assim que tivesse "os direitos legais".

A estrela pop co-escreveu a música com Benny Blanco e Dr. Luke. "TiK ToK foi o primeiro single que coloquei neste mundo com minha voz e meu nome creditados!!!" Kesha escreveu no Twitter/X.

"Lembro-me de que o fazia divertido e feliz porque era assim que me sentia e queria que os outros se sentissem. Do que estou tão orgulhoso é de como esta música AINDA me faz sentir, através de tudo, e são essas as emoções com as quais quero que todos nos conectemos. 15 (!!!!!) anos depois, vejo esta música como uma fotografia da forma como via o mundo naquela época. Aquela garota era ingênua, selvagem e brincalhona. Esta música eterniza um lado de mim que amo muito, e agora vejo que tenho que proteger ferozmente. O mundo mudou muito e eu também", acrescentou.