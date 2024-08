Ex-BBB Juninho revela todos os seus planos após virar produtor de conteúdo +18

A verdadeira proposta do ex-BBB Juninho no mundo dos produtores de conteúdo adulto na web é levar aos seus assinantes algo novo envolvendo nudez. Ao estrear no Privacy, o ex-brother garantiu que isso era “uma coisa que a galera pedia muito”.

Juninho afirmou que não está 100% pronto para mostrar sua intimidade, mas que neste momento está se arriscando e disse: “Estou começando a me divertir com essa coisa toda”.

Uma parceria inédita com ex-participante do ‘BBB 24′ está garantida?

O ex-motoboy pretende fazer uma parceria com Nizam, que foi seu colega de confinamento na 24ª temporada do reality show da Globo. Mas, ele garante que não haverá nenhuma interação entre eles.

“Não seria uma interação entre nós, mas imagino que dê, por mim não teria problema não”, disse o ex-brother sobre a ideia.

Não tem muita novidade para mostrar na plataforma de conteúdo adulto?

Juninho usou sua experiência no BBB 24 para responder se não tem problema em ficar pelado na web: “As pessoas estavam me vendo 24h por dia no ‘BBB’, inclusive tomando banho. Então, todo mundo já meio que viu. Não é mais uma surpresa”.

Ele ainda disse que sempre encontra comentários no X (antigo Twitter) que garantem tal afirmação: “A maioria das pessoas, especialmente no Twitter, falam: ‘Eu já vi, já vi’”.

O que Juninho pretende fazer no futuro?

Quando o assunto são os planos para o futuro, o ex-BBB diz que gostaria de fazer faculdade de Educação Física ou voltar para o mundo artístico para trabalhar com o teatro. Ele também pode arriscar no universo da dublagem.

“Eu gosto bastante de arte e de trabalhar com teatro e dublagem. Já disseram que eu deveria fazer um curso e correr atrás, porque a minha voz é boa para isso. Então é uma outra área que também pretendo investir”.