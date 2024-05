Ex-BBB Nizam responde se conteúdo adulto atrapalha relacionamentos e quanto pretende lucrar

Ex-BBB Nizam responde se conteúdo adulto atrapalha seus relacionamentos e quanto pretende lucrar com Privacy

Após ser eliminado do BBB 24, Nizam aproveitou a fama para se aventurar na produção para plataformas de conteúdo adulto.

Além de entrar no Privacy, o ex-BBB também teve um breve affair com a atriz Letícia Spiller, mas agora diz que está vivendo um novo romance com uma anônima.

Para ele, um namoro não será um problema, já que ele vê a produção de conteúdo como uma profissão comum.

“Com certeza, nunca vai ser um problema. Acho que, independentemente da sua profissão, da sua carreira, acho que é muito mais importante quem você é”.

Mesmo não sendo algo sério, Nizam comenta como é produzir esse tipo de conteúdo e ter um relacionamento.

“Meu coração não está vazio, mas eu estou solteiro. Não vale a pena ainda. Realmente, vai ser uma coisa que vai ser, talvez, muito mais para frente”, explicou o ex-brother.

“Não é uma coisa agora, nesse momento, eu estou solteiro e aproveitando o meu momento. Não vou me comprometer nesse momento”.

“Me vejo como um produto”

Em entrevista ao g1, Nizam refletiu que se vê “como um produto”.

“Eu me vejo, nesse momento, como um produto. E, se eu posso explorar todas as vertentes desse produto, por que não?”.

De acordo com o texto, a meta do ex-participante é chegar em R$ 1 milhão. Mesmo não estando perto disso ainda, ele diz “Estamos caminhando”.

Mesmo com um público no momento, Nizam não vê problema em deixar de produzir esse tipo de conteúdo.

“Se isso em algum momento impactar algum outro contrato grande, a plataforma não é a minha prioridade.”

