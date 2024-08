Juninho, do BBB 24, é o mais novo influencer de conteúdo adulto

Juninho, do BBB 24, virou produtor de conteúdo +18 na web

Juninho, o sétimo eliminado do BBB 24, deixou a carreira como motoboy para se dedicar aos conteúdos adultos. O ex-Pipoca do reality da Globo abriu um perfil de fotos ousadas em duas plataformas (OnlyFans e Privacy) e garante que logo os seguidores teão novidades.

Após passar por três paredões e um monstro dentro da casa mais vigiada do país, o carioca revelou que pensou um pouco antes de tomar a decisão de mostrar tudo nas redes sociais.

“Em breve conteúdos exclusivos nas plataformas mais famosas do Brasil”, disse Juninho na legenda de um vídeo onde aparece de sunga azul.

“Não foi uma decisão fácil, mas também não foi difícil. Foi uma decisão tomada durante algumas semanas junto da equipe e pensamos em todos os prós e contras”, contou o ex-motoboy.

Confira o vídeo

Durante uma entrevista com a Quem, Juninho disse que sua equipe chegou a falar que “tudo é reversível nesse momento’”. Já para o ex-BBB, mesmo “se tivesse muitos contras, era o momento de fazer agora e testar”.

Porém, ele não é o único ex-participante do programa da Globo que ganha dinheiro com fotos e vídeos +18, Nizam, que também fez parte da 24ª edição do Big Brother Brasil, anunciou perfil na Privacy em abril deste ano e já chegou até a publicar um vídeo explícito.

Integranes de outras temporadas do reality show, como Key Alves, Wagner Santiago, Hadson Nery, Clara Aguillar, Natália Casassola e Francine Piaia, também investiram nas plataformas.

Muito dinheiro

Hadson Nery, conhecido como Hadballa do BBB 20, disse ser o produtor de conteúdo adulto que mais fatura na plataforma brasileira Privacy.

“Sou o produtor de conteúdo adulto que mais ganhou em 15 dias em uma única foto e em um mês. Depois de quatro anos, eu sou o que mais vende”, contou ele ao GShow.

O ex-BBB já conquistou tranquilidade financeira e o prêmio da sua edição do reality, ou seja, R$ 1,5 milhão.