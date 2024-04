Juninho do BBB 24 revela que voltou a trabalhar como motoboy: “Vou ali fazer umas entregas” Imagem: reprodução Instagram (@motoboy.juninho)

Sétimo eliminado do BBB 24, Juninho surpreendeu aos seguidores ao revelar a volta para a rotina de motoboy.

Na segunda-feira (22/4), o ex-participante do reality publicou um vídeo no Instagram saindo de casa com um capacete e escreveu “Vou ali fazer umas entregas e volto para a gente conversar”.

“Segundou com verdades. Mas se for da sua vontade, Deus, SEU FILHO ESTÁ PRONTO! Enquanto isso, partiu entregas”, escreveu ele em publicação no Instagram.

Nos stories seguintes, o brother disse que se surpreendeu com a repercussão sobre a rotina. “Pensei que o Instagram estava louco. Do nada recebi uma notificação. A coisa ganhou uma proporção: a minha volta ao trabalho. Gente, nunca foi diferente”, disse o carioca.

Em seguida, Juninho faz um breve desabafo e disse que não tem problema nenhum em exercer sua profissão.

“Para botar a cara lá no BBB, tive que ter coragem. E para voltar a trabalhar, algo que eu já fazia, gosto e amo, que é andar de moto, não é fácil. Mas eu gosto. Fico muito feliz, é uma profissão honrada e honesta”.

Os destaques de Tadeu Schmidt no Conversa com Bial

Tadeu Schmidt foi o primeiro entrevistado da 8ª temporada do Conversa com Bial e chamou a atenção nos primeiros minutos do programa da Globo, quando falou um palavrão sem querer.

Ao entrar no estúdio, o apresentador do BBB demorou um pouco para reparar que a plateia contava com mais de 30 ex-participantes do Big Brother Brasil, mas quando tomou consciência soltou um “put@ que pariu”.

Tadeu Schmidt soltando um palavrão ao ver que a plateia era composta por ex-bbbs #Conversa #ConversaComBial pic.twitter.com/NyBk3ZNnFY — Controle Remoto (@RemotoControlee) April 23, 2024

Durante a entrevista para Pedro Bial, o apresentador do BBB destacou o jogo do motorista de aplicativo na última temporada. Para Tadeu, Davi foi um participante “louvável”.

“O Davi tem um mérito danado. Ele é um campeão que se entregou, que quis jogar o tempo inteiro”, destacou o jornalista.