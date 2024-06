Morador de condomínio de luxo ataca motoboy com tesoura de jardinagem durante entrega no RJ

Um motoboy de 23 anos denunciou um morador de um condomínio de luxo no bairro de Itaipu, em Niterói (RJ). O entregador alega que foi atacado com uma tesoura de jardinagem pelo homem enquanto entregava uma pizza em outro imóvel. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo Marlon Oliveira, ele recebeu autorização para entrar no local, quando percebeu o homem fora de casa. Ele então teria se dirigido ao rapaz, achando que ele que havia feito o pedido, porém acabou sendo atacado pelo suspeito, que portava uma tesoura. O jovem diz que conseguiu desviar do ataque, tomando o objeto e jogando fora.

“Logo depois que eu entrei no condomínio, fui seguindo até a casa do cliente, sendo que quem estava na rua era esse senhor. Ele estava com a tesoura de jardinagem e uma faca pequena. Eu falei: ‘Entrega da pizzaria’, e ele ameaçou bater com a tesoura no meu rosto”, relatou Marlon.

Ele também comenta que achou que o suspeito estava brincando, e só depois percebeu que se tratava de um ataque.

“Quando eu coloquei e bag no chão, ele veio para cima me atacando. Foi o momento que eu segurei as duas mãos dele, consegui tirar a tesoura e joguei a tesoura no mato em frente à casa dele. Dei um leve empurrãozinho nele, para dar tempo de me afastar, subi na moto e saí de lá. Aí avisei o que estava acontecendo”, disse o entregador.

Morador de condomínio de luxo ataca motoboy com tesoura de jardinagem durante entrega no RJ Imagem: g1/TV Globo

Outros motoboys relatam ataques

Segundo matéria do g1, outros motoboys compartilharam em grupos de aplicativo de mensagem que também foram atacados pelo mesmo morador.

“Ele começou a me xingar, falando que ia me matar, que ‘tava’ tudo gravado, que eu o ameacei. E eu falei: ‘Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não sei se o senhor teve confusão com alguém, mas eu sou entregador. Primeira vez que eu venho aqui na sua casa’ e tal. E ele continuava com a tesoura, falando: ‘Você vai me dar o meu pedido, porque senão eu vou te furar”. Eu fui, botei em cima da varanda o pedido, olhando para ele. Ele com a tesoura na mão, arrastando a tesoura no chão, e eu já cismado, entendeu? E peguei a moto e fui embora”, contou outro entregador.

De acordo com vizinhos, o suspeito pelos ataques possui problemas psiquiátricos. O caso foi registrado na 81ª DP de Itaipu e tanto o suspeito quanto a vítima prestaram depoimento.

A tesoura utilizada e uma faca foram apreendidas. Os policiais buscam por imagens de câmera de segurança que podem contribuir nas investigações, informa o texto.