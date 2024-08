Silvio Santos e sua dedicação à família: conheça o clã Abravanel

Silvio Santos, que nos deixou hoje (17) aos 93 anos, foi não apenas um ícone da televisão brasileira, mas também um devoto homem de família. Conhecido por seu amor incondicional por suas 6 filhas e 14 netos, Silvio fazia questão de reunir seus entes queridos tanto em sua residência em São Paulo quanto em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. A relação próxima que mantinha com cada membro da família era marcada por momentos de alegria e conversas sobre os mais variados temas, desde futebol até negócios.

ANÚNCIO

Família Abravanel: o legado de Silvio

Do seu primeiro casamento com Cidinha, nasceram suas duas primeiras filhas, Cíntia e Silvia. Cíntia, a filha mais velha, é mãe de três filhos, Tiago, Vivian e Lígia, sendo que Tiago é conhecido por sua atuação em novelas e programas de televisão. Já Silvia, segunda filha de Silvio, também seguiu o caminho da maternidade, tendo duas filhas: Luana e Amanda.

Silvio Santos se casou pela segunda vez com Íris Abravanel, com quem teve mais quatro filhas: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Daniela é mãe de três filhos, Gabriel, Manoela e Lucas. Patrícia, atualmente casada com o deputado Fábio Faria, tem três filhos, Pedro, Jane e Senor, este último batizado em homenagem ao avô. Rebeca, por sua vez, é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato e é mãe de Benjamin, nascido em janeiro deste ano. A caçula, Renata, tem dois filhos, Nina e André, frutos de sua união com Caio Curado.

A paixão de Silvio Santos pela família sempre foi evidente. Íris Abravanel, em entrevistas, destacou que o empresário valorizava acima de tudo a união familiar e os momentos de convivência com filhos, netos e genros. Ele gostava de conversar sobre diversos assuntos, mostrando-se sempre interessado na vida e nos interesses de cada um.

Com a morte de Silvio Santos, o Brasil não perde apenas um grande comunicador, mas também um patriarca dedicado, cuja vida foi marcada pelo amor e pela dedicação à família. Seu legado não se restringe ao sucesso na televisão, mas se estende à sólida estrutura familiar que ele construiu ao longo de décadas.