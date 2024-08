Miley Cyrus reaparece com novo visual que os fãs adoram e assim você poderá usá-lo

"Definitivamente, vou chorar. Vou contar um pequeno segredo dos Disney Legends. As lendas também têm medo. Estou com medo neste momento. Mas a diferença é que mesmo assim seguimos em frente e cada um de vocês pode fazer isso todos os dias. É lendário ter medo e mesmo assim seguir em frente. Não existe falha quando você tenta."

Ela continuou agradecendo aos seus fãs: "Ainda estou orgulhosa de ter sido Hannah Montana. Ela criou a Miley de muitas maneiras. Este prêmio é dedicado a Hannah e a todos os seus incríveis e fiéis seguidores, e a todos que tornaram meu sonho realidade. Citando a própria lenda: 'This is the life' (Isso é a vida)".

Miley Cyrus exibe novo visual após ser nomeada ‘Lenda Disney’

Não é incomum que a cada aparição, Miley Cyrus exiba um novo visual, seja mudando o mullet, apostando em um cabelo texano ou até mesmo adotando um wolf cut, o que a tornou, sem dúvida, uma das celebridades mais camaleônicas do mundo do entretenimento.

Para a sua nomeação como ‘Lenda Disney’, Miley Cyrus optou por um visual formal com um blazer de ombreiras pronunciadas e decote profundo em forma de ‘V’, ao qual acrescentou brincos em forma de um grande bracelete prateado, combinando com calças de alfaiataria e sapatos de salto alto pretos. No entanto, o que mais chamou a atenção foi o seu corte de cabelo, deixando para trás os looks rebeldes por algo muito mais elegante.

Há algum tempo, Miley Cyrus se despediu de seu cabelo texano inspirado em Dolly Parton para exibir um novo visual muito mais relaxado, que consiste em um corte simples em camadas com franja, apostando em uma coloração castanha e mechas loiras que destacam as características de seu rosto.

Quem se beneficia do corte em camadas?

O corte em camadas é um clássico básico que nunca sai de moda e é extremamente favorável para as mulheres, pois oferece uma das mudanças mais elegantes e um tanto sutis que proporcionam volume e movimento ao cabelo.

Permite que você possa brincar com seus estilos e o melhor de tudo é que se adapta perfeitamente a qualquer necessidade e, inclusive, consultando um especialista, é ideal para cabelos lisos, mas com as adaptações necessárias, é perfeito para cabelos cacheados e pode ser combinado com outros como o bob, franjas e até o 'V'.

Uma das suas vantagens é que deixa um resultado muito mais estruturado e menos "maluco", além de ajudar a ter um penteado bonito em menos tempo e de uma forma muito mais simples.

