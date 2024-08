Este ex-MasterChef+ escreveu um livro para envelhecer sem tabu

Ney Messias Jr., do 'MasterChef+', lança livro sobre envelhecimento saudável

O especialista em gerontologia, Ney Messias Jr., mais conhecido como Seu Neyzinho da 1ª temporada do ‘MasterChef+’ (Band), lançou o livro ‘De volta ao Começo’, que quebra o tabu do envelhecimento e mostra, a partir das experiências do autor, como tornar esse processo natural em algo mais prazeroso.

No livro, o ex-MasterChef+ destaca a importância da saúde cognitiva e como manter o bem-estar físico, emocional, social e financeiro diante das diversidades que envolvem essa fase da vida.

Ele ainda propõe atividades práticas para exercitar o corpo, dicas de alimentação balanceada, como as finanças podem influenciar na velhice e instiga ocupações que exercitam a mente e contribuem para uma melhor qualidade de vida.

“Algumas escolhas simples estimulam a boa saúde. Por exemplo, atividades físicas, seja musculação ou caminhadas, são grandes marcadores de longevidade. As atividades artísticas, leitura e jogos de tabuleiro também, pois são ferramentas terapêuticas com comprovação científica para o bem-estar mental”, disse Seu Neyzinho.

O ex-MasterChef disse não ao isolamento na melhor idade

Seu Neyzinho também destaca neste livro publicado pela editora Latitude que é importante evitar o isolamento social durante a velhice: “Não excluí-los do mercado de trabalho e inseri-los em atividades sociais e culturais são alguns exemplos”.

Um guia rumo ao despertar do envelhecimento saudável e consciente

Em nota enviada à imprensa, o livro escrito pelo ex–'MasterChef+’ destaca-se como um guia “rumo ao despertar do envelhecimento consciente”, trazendo uma escrita leve e bem-humorada.

Em ‘De volta ao Começo’, Ney Messias Jr. mostra como reconhecer e combater atitudes discriminatórias, além de evidenciar o quão necessário é valorizar a experiência e o conhecimento dos mais velhos.

A carreira de Seu Neyzinho fora da 1ª temporada do ‘MasterChef+’

Além do talent show da Band, ele também trabalhou na TV Liberal, em 1980, quando foi âncora de telejornais e editor-chefe do programa ‘Bom Dia Pará’. Seu Neyzinho também se tornou especialista em gerontologia e hoje trabalha com programas de envelhecimento bem-sucedido, promovendo a saúde mental.