Tiago Abravanel deu mais esperança aos fãs de Silvio Santos: ‘Vai sair dessa’

Tiago Abravanel assume que não visita Silvio Santos com frequência

Tiago Abravanel voltou a falar de forma positiva sobre a recuperação do apresentador Silvio Santos, de 93, que está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto. Segundo o ator, de 36 anos, o avô “vai sair dessa logo”.

“Ele está superbem assistido por todos os médicos, a equipe maravilhosa do hospital e, com a fé de todo mundo, ele vai sair dessa logo”, declarou Tiago à Quem, durante o lançamento da autobiografia de Preta Gil no Rio de Janeiro.

Na entrevista, Tiago explicou a razão para não fazer visitas frequentes ao avô: “É super-restrito. Óbvio que a família está cuidando, mas graças a Deus”.

O ex-BBB também revelou que a decisão da internação foi de Silvio: “Ele é muito preocupado com ele mesmo. Que bom, né? É importante”.

‘Todos estão ajudando’, disse o ator sobre o momento delicado

No começo de agosto, Tiago Abravanel também foi positivo ao falar da saúde de Silvio Santos. Segundo o ator, “todos estão ajudando”, sejam os médicos, a família ou os fãs com suas orações e pedidos de melhora.

“Estamos na torcida. Ele está sendo muito bem assistido pelos médicos e se cuidando. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando”, afirmou o ator à revista Quem.

Tiago Abravanel torce pela recuperação de Silvio Santos (Reprodução/Instagram)

O ex-BBB agradeceu as mensagens de carinho que vem recebendo desde que seu avô, de 93 anos, foi hospitalizado: “Isso reafirma tudo o que sempre soubemos sobre o carinho e o amor que as pessoas têm por ele. Neste momento difícil e delicado, acreditamos que a fé pode transformar vidas e esperamos que ele se recupere rapidamente”, concluiu.

Silvio Santos foi hospitalizado pela segunda vez

O dono do SBT voltou ao hospital da Zona Sul de São Paulo no dia 1º de agosto, cerca de duas semanas depois que ele esteve internado no local para tratar um quadro de H1N1. Na data, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que o apresentador realizou alguns exames que não poderiam ser feitos em sua casa.

O Hospital Albert Einstein guarda em segredo as informações sobre a saúde de Silvio Santos. Nem os médicos e enfermeiros de plantão na emergência têm acesso ao prontuário.

Tudo indica que a família Abravanel pediu sigilo absoluto sobre o atual estado de saúde do apresentador, que teria sido internado com outro nome para despertar qualquer informação sobre o seu quadro de saúde. Ele está internado em uma área exclusiva, com entrada restrita.