Rachel Sheherazade sai em defesa de Davi Brito: ‘Ele não desistiu’

Prestes a estrear na programação aos domingos, na Record, a jornalista Rachel Sheherazade saiu em defesa de Davi Brito e alegou que o campeão do ‘BBB 24′ não desistiu da faculdade, apenas mudou o rumo. Durante a coletiva de imprensa do seu novo programa, o ‘Domingo Record’, a ex-participante do reality ‘A Fazenda’ afirmou que, antes de Davi “abrir a boca” no podcast, ele falou com exclusividade sobre o que pretende fazer com a bolsa de estudos que ganhou dentro do confinamento.

“Ele falou primeiro para a gente. Depois, ele abriu a boca no podcast dele. Ele tinha contado para a gente, em primeira mão, que tinha desistido da medicina” começou Sheherazade.

Davi Brito tem outras prioridades, após ganhar o prêmio do ‘BBB 24′

Em seguida, ela disse que o campeão da última temporada do Big Brother Brasil não desistiu totalmente de estudar: “O Davi não desistiu do curso superior. ele quer aproveitar a bolsa de estudos que ele ganhou para cursar um desses três cursos: direito, contabilidade ou administração”.

A jornalista também contou durante a coletiva do ‘Domingo Record’ que o campeão do ‘BBB 24′ sonha em virar um empreendedor imobiliário: “Ele foi de médico a empreendedor imobiliário. Parece que ele se encontrou nesta área”, contou Rachel, sem dar muitos detalhes da entrevista que vai ao ar no próximo domingo (18).

Davi Brito, campeão do ‘BBB 24′, desiste de ser médico e revolta seguidores

Quatro meses após vencer o ‘BBB 24′, o sonho de virar médico acabou para Davi Brito. Mesmo com uma bolsa de estudos nas mãos e um estetoscópio de R$ 700 dado por Thelminha (BBB 20), o baiano disse que os planos mudaram depois que ele ganhou o reality da Globo. No entanto, a declaração revoltou seus ex-apoiadores e gerou muitos comentários negativos e memes no X.

“Todo mundo tem o direito de mudar. Ninguém vai ser julgado por querer mudar. Meu plano, quando entrei na casa, era me formar doutor, mas ninguém é obrigado a seguir os planos. Fui campeão e meus caminhos mudaram”, se justificou o ex-brother ao ser entrevistado no podcast “Vem Que Tem”, do Metrópoles.