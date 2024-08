É oficial! Estão desenvolvendo o terceiro filme de ‘Mamma Mia’

A franquia ‘Mamma Mia’ está prestes a adicionar um novo filme ao seu histórico de sucesso. Christine Baranski, conhecida por seu papel como Tanya Chisham-Leigh, confirmou em uma entrevista com The Hollywood Reporter que está sendo desenvolvido um terceiro filme. Este anúncio encerra anos de especulações e rumores sobre a continuação da história.

ANÚNCIO

A produtora Judy Kramer, que desempenhou um papel crucial na realização dos dois primeiros filmes, é a responsável por levar adiante este novo projeto. Baranski compartilhou que Kramer está trabalhando ativamente na produção do terceiro filme e, embora não possa revelar detalhes específicos sobre a trama, confia na capacidade de Kramer para tornar realidade este ambicioso projeto.

Essência da franquia

Christine Baranski destacou a essência de ‘Mamma Mia’ como um fator chave para o seu sucesso. Segundo a atriz, a franquia se caracteriza pela sua capacidade de transmitir alegria e felicidade ao seu público.

Ela disse: “É o tipo de filme que faz as pessoas felizes. Ao ver quantas pessoas estão comparecendo aos eventos de campanha democrata agora, há muitos sorrisos, muitas risadas. As pessoas são atraídas pela felicidade e alegria, não pelo pessimismo e desilusão. Mamma Mia fez milhões de pessoas felizes ao redor do mundo”.

"É um pouco boba, um pouco exagerada? Isso faz parte do seu encanto. Quando estou na Europa, não consigo te dizer quantas meninas querem ser fotografadas com a Tanya. Me preocupa um pouco que a Tanya seja o personagem favorito delas. Mas, bem, sempre somos atraídos por esse tipo de mulheres vibrantes e sensuais", concluiu.

Enredo e base musical

A história de ‘Mamma Mia’ segue Sophie Sheridan, interpretada por Amanda Seyfried, e sua mãe Donna, interpretada por Meryl Streep. A trama gira em torno da preparação de Sophie para seu casamento, enquanto ela convida três possíveis pais biológicos para descobrir quem é seu verdadeiro pai. Os filmes são baseados nas músicas do grupo musical ABBA, o que contribuiu significativamente para sua popularidade e sucesso.

A confirmação do terceiro filme gerou grande entusiasmo entre os seguidores da franquia. Os fãs estão ansiosos pelo retorno da magia musical e da energia vibrante que caracterizaram os filmes anteriores.