Diretor da Globo morre aos 84 anos; a causa ainda não foi revelada

Octavio Florisbal, que foi diretor da Globo por mais 30 anos, morreu aos 84 anos na noite de terça (13), em São Paulo. O velório acontecerá no cemitério Morumby, entre às 14h e 16h, desta quarta (14). A causa ainda não foi divulgada.

Florisbal entrou na emissora em 1982, como diretor de marketing, e emendou cargos importantes, mas ele encarou o desafio de ser o diretor-geral de setembro de 2002 até dezembro de 2012. Em seguida, passou a integrar o conselho de gestão das Organizações Globo, onde ficou até 2017.

Fora da Globo, ele se dedicava ao Instituto Helena Florisbal, organização beneficente para crianças carentes.

Biografia

Natural de São Paulo, Octavio Florisbal era filho do avicultor Elegardo Florisbal e da dona de casa Josephina Frioli Florisbal, que tiveram que lidar com a mudança do profissional para Rio de Janeiro, quando ele tinha apenas 15 anos.

Na cidade sede da TV Globo, Otacvio foi estudar no Colégio Pedro II e, depois, no Colégio Naval, em Angra dos Reis. Em 1961, ele trabalhou como auxiliar administrativo na J. Walter Thompson, uma das principais agências de publicidade da época.

Anos depois, Florisbal retorna para São Paulo, onde se formou em Comunicação e Marketing na Escola Superior de Propaganda e participou de diversos cursos de especialização, em Nova York.

Cintia Grillo morreu aos 68 anos

A modelo e atriz Cintia Grillo morreu aos 68 anos. Ela ficou famosa na década de 1970 por ser uma das Dzi Croquettas. A morte foi confirmada pela família, mas a causa não foi revelada.

Segundo a Quem, o velório será realizado em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (04). O corpo será cremado no Cemitério São Pedro.

O cantor Flávio Venturini, marido da atriz, lamentou a morte de Cintia Grillo pelas redes sociais. O casal ficou mais de 30 anos juntos e ela inspirou a música Princesa.