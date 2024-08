Aumentam as medidas de segurança para os próximos concertos de Taylor Swift em Londres

Foi partilhada a notícia de que o estádio onde Taylor Swift planejava fazer cinco concertos em Londres aumentou as suas medidas de segurança para evitar qualquer incidente. Isto deve-se ao fato de a cantora ter tido que cancelar três apresentações em Viena, Áustria, após receber uma ameaça terrorista e, embora ainda não tenha feito qualquer declaração a esse respeito, as medidas de segurança foram reforçadas nos próximos shows na capital da Inglaterra.

De acordo com o portal do Estádio de Wembley, não permitirão que as pessoas acampem uma noite antes do evento, além de afastar todos aqueles que não tenham um ingresso para ver Taylor Swift. A vencedora do Grammy ainda não fez declarações a respeito disso ou se planeja remarcar os concertos em Viena que foram cancelados, mantendo seus fãs informados.

O que a polícia de Londres disse sobre os próximos shows de Taylor Swift?

O departamento de polícia de Londres assegurou ao portal USA TODAY que não havia indícios de que o que aconteceu na Áustria com Taylor Swift se repetiria lá, já que as autoridades austríacas não encontraram nada que indique que os terroristas também planejam realizar um atentado na Inglaterra.

A cantora norte-americana tem cinco concertos agendados em Londres, por isso um porta-voz da polícia londrina afirmou que estavam trabalhando em conjunto com a equipe de segurança do Estádio de Wembley.

Por sua vez, o prefeito da cidade, Sadiq Khan, declarou na semana passada: "Continuaremos trabalhando em estreita colaboração com a polícia para garantir que os concertos possam ser realizados em Londres com segurança".

As autoridades austríacas descobriram que os jovens que foram presos foram recrutados pelo grupo terrorista ISIS, algo que já vinha sendo suspeitado há algum tempo.