Rumores apontam que J.Lo e Ben Affleck já têm uma data para anunciar separação

A relação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck tem sido um turbilhão de emoções e especulações desde seu reencontro e subsequente casamento em 2021. Ambos enfrentaram uma montanha-russa de escândalos e comentários sobre sua história passada, especialmente com a pressão pública em torno dos múltiplos casamentos de Lopez e seus relacionamentos anteriores fracassados.

Os meios de comunicação têm estado atentos a cada movimento do casal, e a notícia de que poderiam estar a caminho de um divórcio iminente após dois anos de casamento levantou muitas teorias e perguntas.

Jennifer Lopez e Ben Affleck já têm data para anunciar o divórcio?

Jennifer Lopez e Ben Affleck As celebridades não estavam juntas no segundo aniversário de casamento (Valeria Zurita/Instagram)

Nos últimos meses, os rumores sobre o iminente divórcio da cantora e do ator têm ganhado força, com relatos que sugerem que o casal decidiu pôr fim ao seu casamento.

Apesar de a notícia ter circulado desde maio de 2024 e de não haver confirmação oficial de nenhum dos lados, declarações de fontes próximas ao casal garantem que a separação é um fato, pois já teriam assinado os papéis. Com isso, só falta os famosos lançarem um comunicado, o qual se especula que está previsto para o final do verão (agosto-setembro), de acordo com o Page Six.

Jennifer Lopez e Ben Affleck O casal foi acusado de brincar com o tema de sua separação (Phillip Faraone/Getty)

À medida que a notícia de sua separação é confirmada, revela-se que Lopez e Affleck tomaram a decisão consciente de seguir caminhos separados, reconhecendo que seu relacionamento não estava destinado a durar. A fonte indica que "eles fecharam o livro sobre os assuntos inacabados de 20 anos atrás" e que agora estão certos de que não são compatíveis a longo prazo. No entanto, de acordo com várias fontes, este poderia se tornar o divórcio mais caro dos últimos anos no mundo das celebridades.

Advogada explica por que o divórcio teria demorado tanto tempo para ser oficial

Há alguns meses, uma fonte disse à revista Heat Magazine que tudo já estava assinado há algum tempo, mas ainda era necessário fazer o anúncio.

"Então, eles vão emitir uma declaração conjunta dizendo que se amam muito e lutaram para que funcionasse, mas não conseguiram", continuou a fonte. A fonte confirmou que o ex-casal "não conseguiu chegar a um acordo: o que tinham antes se foi e ambos aceitaram isso".

Isto vem após o relatório do TMZ de que a suposta separação de ‘Bennifer’ foi tudo menos amigável. Também foi afirmado que “as linhas de comunicação estão fechadas” entre o casal e que “eles não estão mais se falando nem pessoalmente nem por telefone”. Enquanto isso, o Daily Mail afirmou que seus papéis de divórcio foram “finalizados, mas ainda não foram entregues”.

De acordo com um relatório da InStyle, a renomada advogada de divórcios Jacqueline Newman enfatizou o fato de que nos casos de divórcio envolvendo celebridades extremamente populares, há muitos contratos legais e fatores a considerar, antes de avançar para a etapa final do processo de divórcio. Pode haver acordos pré-nupciais estabelecidos, ou discussões e consultas relacionadas à propriedade e à riqueza, que os advogados de ambas as partes devem analisar minuciosamente.