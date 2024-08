Ciúmes e casas separadas: Os detalhes do novo divórcio do ‘Casamento às Cegas’

Alexandre Thomaz e Renata Giaffredo estão divorciados. O anúncio da separação aconteceu um mês após o episódio de reencontro da 4ª temporada do reality ‘Casamento às Cegas Brasil’ (Netflix) e traz muitas surpresas para os seguidores do ex-casal.

Antes de revelar o que cada um disse, o jornalista Leo Dias afirmou que o ciúmes da advogada teria sido determinante para o fim do casamento. Porém, mesmo com a revelação de supostas brigas por causa do envolvimento do marido com outras mulheres, Renata chegou a contar que eles tinham um casamento aberto.

Ex-participante do ‘Casamento às Cegas’ dá detalhes no Instagram

Com a repercussão na web, Alexandre Thomaz usou o seu perfil no Instagram para falar sobre a separação e disse que a filmagem do programa da Netflix aconteceu no ano passado e que o casal ficou junto até agora.

“Estou vindo aqui falar para vocês do meu término com a Renata. Para quem não sabe, nós gravamos o ‘Casamento às Cegas’ há mais de um ano, a gente ficou junto nesse período”, começou ele.

O relacionamento não monogâmico também entrou no desabafo virtual: “Não foi uma escolha minha. Obviamente que eu aceitei também viver isso. Não partiu de mim essa questão”.

O ex-casal de ‘Casamento às Cegas Brasil’ segue em paz

Segundo ele, a relação com Renata segue tranquila. Alexandre destaca que há “uma boa convivência”, mas que neste momento eles preferem dar “tempo ao tempo” e ver o que realmente vai acontecer.

O ex-participante do reality da Netflix também reforçou que tem uma boa relação com a família da ex e negou que o divórcio seja uma estratégia para aparecer: “A gente não ganha nada com isso. É uma coisa que atrapalha a gente ainda”.

Tudo mudou fora do experimento romântico da Netflix

Renata também usou o Instagram para falar do divórcio. Segundo ela, a vida fora do ‘Casamento às Cegas’ é muito diferente: “Existe uma vida pós-experimento, o dia a dia, o trabalho, a rotina, o celular, as redes sociais, interferência de terceiros. A gente foi levando esse relacionamento”.

Em seu relato, a advogada disse que ambos ficaram muito tempo num “relacionamento tradicional”, mas depois eles começaram a perceber que não estava funcionando como esperavam.

“Decidimos abrir o relacionamento. Mas o relacionamento aberto, para mim, não funciona. Eu sou uma pessoa muito ciumenta, muito tradicional. Eu tentei, nós tentamos”, disse a paulista.

Eles não juntaram as escovas, era cada um na sua casa

Renata Giaffredo contou que o casal não dividia o mesmo teto. Enquanto ela morava na zona sul de São Paulo, Alexandre vivia na zona norte da cidade: “Eu tive que colocar meu ciúme no bolso, tive que colocar todos os meus princípios numa caixinha”.