“A vida como ela é”, diz Paula Burlamaqui após passar por cirurgia

A atriz Paula Burlamaqui mostrou aos fãs que famosa não vive apenas de close e aparições públicas. Da mesma forma como outras celebridades, aos 57 anos, ela precisou ir ao hospital para fazer uma cirurgia para amenizar os danos no quadril causados por uma artrose em estágio avançado.

No vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, Paula aparece no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, e conta que está “encarando a vida como ela é”. Em seguida, a atriz fez um breve relato sobre os detalhes do procedimento médico e agradeceu pelo carinho dos familiares, amigos e fãs.

“Operando o meu quadril direito que estava com uma artrose avançada , deu tudo certo agora é só recuperar bem ?! Obrigada a todas as mensagens e carinho e amor que recebi , amigo e tudo nessa vida”, escreveu ela na legenda.

A atriz Paula Burlamaqui também contou que teve um desgaste no quadril e que tentou fazer fisioterapia antes da cirurgia: “Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar, coisa mais linda do planeta. Pelo amor de Deus, né meu amor?”, brincou a artista. Paula Burlamaqui foi acompanhada pelo empresário Luís Paulo Montenegro, seu namorado, durante todo o tempo que ficou no hospital.

Paula Burlamaqui recebe mensagens de carinho das amigas famosas

Além de muitas mensagens dos fãs, a atriz Paula Burlamaqui recebeu muitas mensagens carinhosas das amigas que fez ao longo da vida, como Beth Goulart que escreveu: “Melhoras. Orando por você, boa recuperação”.

Nos comentários do Instagram, Gisele Fraga também disse: “Se eu pudesse estaria aí te mimando um pouco, mas graças a Deus você tem pessoas que te amam. Beijão e tudo de lindo. Encarando a vida como ela é e você vai ficar bem”. Maria Ribeiro também disse que as duas vão ficar “velhinhas incríveis” e mandou um “te amo”.

O que é artrose

Chamada também de osteoartrose, a artrose nada mais é do que o desgaste da cartilagem que reveste as articulações. Sua perda é natural e acontece ao longo do envelhecimento do corpo, mas há tratamentos e procedimentos médicos que podem ajudar a retardar a situação.