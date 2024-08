Borderlands: primeiras impressões da crítica destroem o filme de Cate Blanchett

As adaptações de jogos para outros meios estão passando por um dos seus melhores momentos, levando muitos grandes estúdios a apostarem em grandes franquias ou sagas que conquistaram o coração dos fãs de jogos.

Casos muito conhecidos como a série de Max, The Last of Us, ou o sucesso de bilheteria que foi Super Mario Bros, têm impulsionado a era de produções de videogames e, no meio deste “boom”, chegou Borderlands, que estreia mundialmente em 9 de agosto.

Sobre o que é Borderlands, o novo filme com Cate Blanchett?

“Lilith (Cate Blanchett), uma infame caçadora de tesouros com um passado misterioso, retorna ao seu planeta natal de Pandora para encontrar a filha desaparecida do poderoso Atlas (Edgar Ramirez). Para isso, ela forma uma aliança inesperada com uma equipe heterogênea de desajustados: Roland (Kevin Hart), um antigo mercenário de elite agora desesperado por redenção; Tiny Tina (Arianna Greenblatt), uma demolidora selvagem pré-adolescente; Krieg (Florian Munteanu), o musculoso protetor de Tina; a cientista Tannis (Jamie-Lee Curtis); e Claptrap (Jack Black), um robô muito peculiar. Esses estranhos heróis terão que lutar contra monstros alienígenas e perigosos bandidos para procurar e proteger a menina desaparecida, que pode ter a chave de um poder inimaginável. O destino do universo pode estar em suas mãos, mas eles lutarão por algo mais: uns pelos outros”, nos diz a sinopse do filme.

No entanto, a crítica já teve acesso exclusivo e o panorama não parece bom para o filme da Lionsgate. Alguns dos que já o viram estão descrevendo como "um filme ruim que faz com que adaptações dos anos 2000 pareçam obras-primas".

Entre as críticas também é mencionado que, embora tenha sido tentado seguir a fórmula de Guardiões da Galáxia, esta não consegue brilhar completamente, principalmente porque algumas críticas apontam que os fãs de Borderlands verão que os personagens não foram adaptados de forma fiel, especialmente Tina.