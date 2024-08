BBB 25: Wanessa Camargo aconselha Virginia Fonseca sobre reality

Wanessa Camargo aconselhou Virginia Fonseca a não entrar no BBB. Segundo a cantora, o reality show é “intenso demais”. A declaração foi feita durante o programa “Sabadou com Virginia” (SBT), onde a filha de Zezé di Camargo falou sobre sua participação na última temporada.

“É muito intenso. Eu tinha essa impressão. Eu estava lá há uns quatro dias e parecia que estava há um mês. É muito louco”, comentou a Wanessa quando a influencer falou sobre o seu desejo de participar do ‘Big Brother Brasil’. Wanessa disse ainda que não participaria mais uma vez do programa da Globo.

Presente de R$ 5 milhões

A cantora Wanessa ganhou uma mansão de R$ 5,5 milhões do pai, o cantor Zezé di Camargo. Sem poupar nenhum centavo, o sertanejo surpreendeu a ex-BBB com uma casa nova para ela viver com os filhos e Dado Dolabella, seu atual namorado.

Segundo o jornal Extra, a casa de luxo fica dentro de um condomínio de Alphaville, região Metropolitana de São Paulo, onde a famosa mora há 18 anos.

Vale lembrar que em maio deste ano, quando Wanessa Camargo e Dado Dolabella reataram o namoro, os pombinhos começaram a projetar construir uma casa na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, local onde a cantora e o ator se reaproximaram após 20 anos separados.

Reviravolta

A suposta compra de uma casa no valor de R$ 5,5 milhões no condomínio Alphaville Residencial 10, em São Paulo, gerou especulações de que Zezé di Camargo teria presenteado a filha com a luxuosa propriedade, mas outras informações revelaram que a realidade foi bem diferente.

De acordo com a apuração do colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, Wanessa Camargo está em negociações finais para adquirir a mansão, mas sem o auxílio financeiro direto de seu pai. Apesar de Zezé ter sido cogitado como fiador no consórcio que Wanessa pretende fazer para financiar o imóvel, a cantora optou por seguir com o processo de compra por conta própria, sem envolver o nome de seu pai no negócio.

Além disso, fontes próximas à família garantem que a nova casa não tem qualquer ligação com o relacionamento de Wanessa com Dado Dolabella, com quem ela retomou recentemente o namoro. A mansão será destinada exclusivamente para Wanessa e seus filhos, estando a propriedade em nome da cantora.