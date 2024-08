Barbudo e ao lado de Kate, príncipe William celebra sucesso dos atletas britânicos

No último domingo (11), o Príncipe William surpreendeu ao aparecer barbudo em um vídeo publicado no Instagram oficial do casal, ao lado de sua esposa, Kate Middleton. A mensagem foi gravada para parabenizar os atletas britânicos que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Kate, que atualmente está em tratamento contra um câncer, usava uma blusa listrada e exibia um sorriso largo, enquanto seus cabelos soltos completavam o visual descontraído.

Na legenda do vídeo, William elogiou a dedicação e a paixão demonstradas pelos atletas britânicos ao longo da competição. Ele destacou a incrível jornada dos competidores e expressou o orgulho que sentem pelo desempenho de cada um. Além disso, o Príncipe mencionou a expectativa pela próxima Paralimpíadas, reforçando o apoio contínuo da família real aos atletas.

Kate Middleton: uma aparição especial

Desde que foi revelado seu diagnóstico de câncer em março deste ano, Kate Middleton tem feito poucas aparições públicas. Sua primeira aparição após o anúncio ocorreu três meses depois, em 15 de junho, durante o evento Trooping the Color, que marca o aniversário oficial do Soberano Britânico há mais de dois séculos. Na ocasião, Kate apareceu na sacada do Palácio de Buckingham ao lado da família real, vista em um raro momento público.

No vídeo mais recente, Kate pareceu estar bem disposta, demonstrando força e resiliência diante do tratamento. Sua presença ao lado de William neste momento de celebração esportiva mostra o apoio constante que ela oferece aos eventos e iniciativas que promovem o espírito de equipe e a dedicação, características que ela mesma vem exemplificando ao enfrentar sua batalha pessoal.

Outras personalidades também participaram da homenagem aos atletas, como David Beckham e Snoop Dogg, que fizeram aparições no vídeo. O apoio de figuras tão influentes ressalta a importância do reconhecimento aos esforços dos atletas britânicos, que representaram seu país com excelência em uma das competições esportivas mais prestigiosas do mundo.